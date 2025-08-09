CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray Yeniden Boey

Yeniden Boey

Galatasaray’a eski yıldızı Sacha Boey’den müjde geldi. Alman basını, Bayern’in sarı-kırmızılıların yaptığı kiralama teklifini kabul ettiğini yazdı

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Yeniden Boey

Galatasaray, sağ bek transferinde rotasını yine eski yıldızına çevirdi. Sarı-kırmızılılar, Sacha Boey'i yeniden kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih, Galatasaray'ın Boey için yaptığı kiralama teklifini kabul etti. Cimbom'un, 24 yaşındaki Fransız sağ bek ile resmi görüşmelere başladığı öne sürüldü. Teknik direktör Okan Buruk, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Boey'u çok seviyorum, bize çok önemli katkı verdi. Ona her zaman kapımız açık" ifadelerini kullanmıştı. 2021'de Fransa'da Rennes'ten gelen Boey, sergilediği harika performansın ardından 30 milyon euro'ya Bayern Münih'e transfer olmuştu.

