GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da bütün gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldızın takımda kalması için büyük mücadele eden sarı kırmızılıları endişelendiren haber geldi. Sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Arabistan ekibi astronomik bir rakam teklif etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Al Hilal, turnuvadaki ilk maçını 18 Haziran'da Real Madrid'e karşı oynayacak. Yıldız golcüden ise şu ana kadar transferiyle ilgili net bir açıklama gelmedi.
GALATASARAY UMUTLU
Transferin henüz resmiyet kazanmaması Galatasaray da umutları hala taze tutuyor.
Yöneticilerden Abdullah Kavukcu yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen için elimizden geleni yapıyoruz. Arada çok büyük bir fark olmazsa Galatasaray'da kalacak ifadelerini kullanmıştı. Osimhen, sezon boyunca sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle takımının hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı.
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