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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Galatasaray'da bütün gözler Victor Osimhen'e çevrildi. Nijeryalı yıldızın takımda kalması için büyük mücadele eden sarı kırmızılıları endişelendiren haber geldi. Sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirmek isteyen Arabistan ekibi astronomik bir rakam teklif etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 06:51
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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Nijeryalı golcünün yeni sezonda hangi takımı seçeceği ise büyük merak konusu.

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GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam

Takvim'de yer alan habere göre yıldız oyuncuya en ciddi teklif ise Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'den geldi. Al Hilal, Nijeryalı yıldıza yıllık 45 milyon Euro'dan 3 yıllık kontrat teklif etti. Suudi kulübünün hedefi ise Osimhen'i 15 Haziran'da başlayacak FIFA Dünya Kulüpler Kupası'na yetiştirmek.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam

İLK MAÇLARI R.MADRID İLE

Bunun için en geç 8 Haziran'a kadar kadrosunu FIFA'ya teslim etmek zorunda. Bu yüzden de Victor Osimhen'e imza baskısı kurmuş durumdalar.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam

Al Hilal, turnuvadaki ilk maçını 18 Haziran'da Real Madrid'e karşı oynayacak. Yıldız golcüden ise şu ana kadar transferiyle ilgili net bir açıklama gelmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam

GALATASARAY UMUTLU

Transferin henüz resmiyet kazanmaması Galatasaray da umutları hala taze tutuyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen'e transfer baskısı! İşte o astronomik rakam

Yöneticilerden Abdullah Kavukcu yaptığı açıklamada, "Victor Osimhen için elimizden geleni yapıyoruz. Arada çok büyük bir fark olmazsa Galatasaray'da kalacak ifadelerini kullanmıştı. Osimhen, sezon boyunca sarı-kırmızılı formayla attığı gollerle takımının hücum gücüne büyük katkı sağlamıştı.

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