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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği devam ediyor. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan birçok talibi bulunan Nijeryalı yıldızın çarşamba günü basın toplantısı düzenleyerek kararını açıklaması bekleniyordu ancak toplantının son anda iptal edilmesi akıllarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2025 Perşembe 09:20
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GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'in transfer tartışmaları devam ederken, Nijeryalı futbolcunun çarşamba günü açıklama yapması bekleniyordu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Ancak Osimhen'in antrenman öncesi yapması beklenilen basın toplantısı iptal oldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Şampiyonluğu garantilemenin sonrasında tüm enerjisini Victor Osimhen'in kalması üzerine yoğunlaştıran Galatasaray, cuma günü ligi bitiriyor ama Nijeryalı oyuncunun durumuyla ilgili soruları bir türlü bitiremiyor.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Napoli ile olan sözleşmesinde, "75 milyon euro" çıkış maddesi bulunan futbolcu için sarı-kırmızılılar ilgisini açık açık gösterirken, karar Osimhen'e kalmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Milliyet'in haberine göre, antrenman öncesinde bir konuşma yapacağı söylenen oyuncudan herkes iki cevaptan birini bekliyordu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Ya "Galatasaray'da kalıyorum" ya da "Veda ediyorum" diyecekti. Ama bu bir türlü gerçekleşmedi.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Herkes Osimhen'in mikrofonların önüne gelmesini beklerken, basın açıklamasının iptal edildiği duyuruldu.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile yakın ilişki kurduğu belirtilen, İngiliz ekiplerinden Chelsea ve Manchester United ile görüşmelerini sürdürdüğü vurgulanan oyuncunun konuşmaması ise kafaları daha da karıştırdı.

GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Arabistan kulübünün Dünya Kulüpler Kupası'na yetiştirmeye çalıştığı belirtilirken, bu konuda bir fon beklentisi içerisinde oldukları da yazılmıştı.

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