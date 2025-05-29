GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da Victor Osimhen belirsizliği devam ediyor. Avrupa ve Suudi Arabistan'dan birçok talibi bulunan Nijeryalı yıldızın çarşamba günü basın toplantısı düzenleyerek kararını açıklaması bekleniyordu ancak toplantının son anda iptal edilmesi akıllarda soru işareti bıraktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Napoli ile olan sözleşmesinde, "75 milyon euro" çıkış maddesi bulunan futbolcu için sarı-kırmızılılar ilgisini açık açık gösterirken, karar Osimhen'e kalmıştı.
Milliyet'in haberine göre, antrenman öncesinde bir konuşma yapacağı söylenen oyuncudan herkes iki cevaptan birini bekliyordu.
Ya "Galatasaray'da kalıyorum" ya da "Veda ediyorum" diyecekti. Ama bu bir türlü gerçekleşmedi.
Herkes Osimhen'in mikrofonların önüne gelmesini beklerken, basın açıklamasının iptal edildiği duyuruldu.
Suudi Arabistan'dan Al Hilal ile yakın ilişki kurduğu belirtilen, İngiliz ekiplerinden Chelsea ve Manchester United ile görüşmelerini sürdürdüğü vurgulanan oyuncunun konuşmaması ise kafaları daha da karıştırdı.
Arabistan kulübünün Dünya Kulüpler Kupası'na yetiştirmeye çalıştığı belirtilirken, bu konuda bir fon beklentisi içerisinde oldukları da yazılmıştı.
İngiliz basını da iki büyük kulübün, transfer için zorlu bir yarış içerisinde olduklarını ifade etti.
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