GALATASARAY HABERİ - Osimhen'den kafa karıştıran hamle! Kararını açıklayacaktı ancak...

Napoli ile olan sözleşmesinde, "75 milyon euro" çıkış maddesi bulunan futbolcu için sarı-kırmızılılar ilgisini açık açık gösterirken, karar Osimhen'e kalmıştı.

Milliyet'in haberine göre, antrenman öncesinde bir konuşma yapacağı söylenen oyuncudan herkes iki cevaptan birini bekliyordu.