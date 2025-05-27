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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yaşanan gelişme gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basını, 25 yaşındaki oyuncunun Roma U20 takımının soyunma odasına girerek 2 oyuncuya yumruklu saldırıda bulunduğunu yazdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2025 Salı 09:13
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

Galatasaray'ın İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina'da kiralık olarak forma giyen oyuncusu Nicolo Zaniolo ile ilgili yaşanan gelişme Çizme basınını salladı.

GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin iltempo.it'den derlediği haber...

GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

Zaniolo, 26 Mayıs günü oynanan Roma U20-Fiorentina U20 maçının ardından iddialara göre rakip takımın soyunma odasına yöneldi.

GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

Bu noktada yaşananlar ile ilgili ilk açıklama Roma cephesinden şu ifadeler ile geldi:

"Zaniolo, maçın sonunda soyunma odasına giderek genç takımımızdan bazı sporculara karşı kışkırtıcı davranışlarda bulunmuştur. Tartışma sırasında iki oyuncu fiziksel olarak darbe almıştır. AS Roma her türlü saldırgan davranışı veya sporun değerlerine uymayan davranışları kesin bir dille kınamaktadır".

GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

ZANIOLO: HAKARET ETMEYE BAŞLADILAR

Ardından Fiorentina, Zaniolo'nun konu ile açıklamasını paylaştı:

"Maçın sonunda Roma soyunma odasına gidip onlara sezon için tebriklerimi iletmek istedim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar ve o noktada, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim."

GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

Konu, İtalyan basınında gündem olurken yargının yaşanan olayla ilgili devreye girdiği aktarıldı. Polisin sorgulaması sürüyor.

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