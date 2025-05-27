GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor

Bu noktada yaşananlar ile ilgili ilk açıklama Roma cephesinden şu ifadeler ile geldi: "Zaniolo, maçın sonunda soyunma odasına giderek genç takımımızdan bazı sporculara karşı kışkırtıcı davranışlarda bulunmuştur. Tartışma sırasında iki oyuncu fiziksel olarak darbe almıştır. AS Roma her türlü saldırgan davranışı veya sporun değerlerine uymayan davranışları kesin bir dille kınamaktadır".