GALATASARAY HABERİ | Nicolo Zaniolo'dan yumruklu saldırı! İtalyan basını bu haberle çalkalanıyor
Galatasaray'ın ara transfer döneminde Fiorentina'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo ile ilgili yaşanan gelişme gündeme bomba gibi düştü. İtalyan basını, 25 yaşındaki oyuncunun Roma U20 takımının soyunma odasına girerek 2 oyuncuya yumruklu saldırıda bulunduğunu yazdı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
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Bu noktada yaşananlar ile ilgili ilk açıklama Roma cephesinden şu ifadeler ile geldi:
"Zaniolo, maçın sonunda soyunma odasına giderek genç takımımızdan bazı sporculara karşı kışkırtıcı davranışlarda bulunmuştur. Tartışma sırasında iki oyuncu fiziksel olarak darbe almıştır. AS Roma her türlü saldırgan davranışı veya sporun değerlerine uymayan davranışları kesin bir dille kınamaktadır".
ZANIOLO: HAKARET ETMEYE BAŞLADILAR
Ardından Fiorentina, Zaniolo'nun konu ile açıklamasını paylaştı:
"Maçın sonunda Roma soyunma odasına gidip onlara sezon için tebriklerimi iletmek istedim ancak belirli bir noktada bana hakaret etmeye başladılar ve o noktada, durumun daha da kötüleşmesini önlemek için ayrılmayı tercih ettim."
Konu, İtalyan basınında gündem olurken yargının yaşanan olayla ilgili devreye girdiği aktarıldı. Polisin sorgulaması sürüyor.
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