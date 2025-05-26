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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen kalacak mı? Okan Buruk açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen kalacak mı? Okan Buruk açıkladı

Son dakika spor haberleri: Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması geldi. İşte Buruk'un transfer sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:39 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2025 Pazartesi 14:55
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GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen kalacak mı? Okan Buruk açıkladı

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması geldi.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

Osimhen'i burada kalmaya ikna edecek o kadar çok şey var ki... Bu da bizi ümitlendiriyor. Tabii bir de bunun maddi tarafı var. Kulübümüz de elinden geleni yapıyor. Top artık Osimhen'de.

Bunun benzerini Mauro Icardi'de de yaşadık. O da Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri reddedip Galatasaray'ı seçti. Icardi de sakatlıktan dönüyor. Böyle iki forvetimiz olduğu yerde büyük mutluluk olacak. Bununla ilgili süreç devam ediyor. İnşallah olacak. Ümidim öyle.

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