Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Mourinho'yu hiç dikkate almadık

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başarılı çalıştırıcının Jose Mourinho ile ilgili olarak yaptığı açıklamalar ile gündem oldu. İşte o ifadeler...

"MOURINHO'YU HİÇ DİKKATE ALMADIK"

Jose Mourinho'nun Türkiye'ye gelmesi, çalışması; Türkiye'deki herkes için pozitif bir şeydi, öyle olduğu gözüküyordu en baştaki resimde. Maalesef hep negatif anlamda kullandı kendisi. Ülkeyi, Türk futbolunu kötüledi. Hep olumsuz üzerinden gitti. Şimdi aynı şeyi diyemiyoruz. Kendi imajını zedeleyen birinin ekstra çabası... Herkesin bir stili var. Saygı duyuyorum. İlk defa Türkiye'de yaşanmadı bu, İngiltere, İspanya, İtalya'da da bu yaşandı. Ona adapte olmanız, neler karşınıza geleceğinizi bilmelisiniz. Onu hiç dikkate almadık. Yine aynı saygım devam ediyor, çok önemli bir teknik direktör. Fenerbahçe maçından sonra fiziki saldırı oldu ama bunu hiç uzatmayalım dedik. Bu senenin kazanı, herkesin gözünde Galatasaray. Saha dışına götüreceğiniz her şey sizi komik duruma düşecektir.