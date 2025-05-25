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Haberler Galatasaray Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ve Fenerbahçe, Polonya futbolunun yükselen yeteneklerinden Adrian Przyborek'i transfer edebilmek için yoğun bir rekabet içinde. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2025 Pazar 16:42
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Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Galatasaray ile Fenerbahçe, Polonya futbolunun parlayan yıldızlarından Adrian Przyborek'i kadrosuna katmak için kıyasıya bir yarışa girdi.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Polonyalı gazeteci Jerzy Chwałek'in aktardığına göre, Pogoń Szczecin forması giyen 18 yaşındaki oyuncu, her iki Süper Lig devinin de transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Genç yaşına rağmen bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Przyborek, 35 maçta görev alarak 1 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Sahadaki yüksek enerjisi, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle Avrupa kulüplerinin radarına giren genç orta saha oyuncusu, gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Galatasaray ve Fenerbahçe, Przyborek'i uzun vadeli bir proje oyuncusu olarak değerlendirirken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de genç futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Bununla birlikte, Avusturya ve Hollanda'dan bazı kulüplerin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, bu takımların ise Przyborek'e daha fazla forma şansı verme sözüyle öne çıkmaya çalıştığı ifade ediliyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Pogoń Szczecin ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Adrian Przyborek'in, bu yaz transfer döneminde kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Henüz resmi bir teklif sunulmasa da, Polonya kulübünün artan ilgiden memnun olduğu ve önümüzdeki haftalarda cazip teklifler beklediği bildirildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 2.5 milyon Euro seviyesinde.

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