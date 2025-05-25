Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular

Galatasaray ve Fenerbahçe, Przyborek'i uzun vadeli bir proje oyuncusu olarak değerlendirirken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de genç futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor.

Bununla birlikte, Avusturya ve Hollanda'dan bazı kulüplerin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, bu takımların ise Przyborek'e daha fazla forma şansı verme sözüyle öne çıkmaya çalıştığı ifade ediliyor.