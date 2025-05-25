Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya! Polonya’nın parlayan yıldızına talip oldular
Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ve Fenerbahçe, Polonya futbolunun yükselen yeteneklerinden Adrian Przyborek'i transfer edebilmek için yoğun bir rekabet içinde. İşte detaylar... (FB, GS spor haberleri)
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Sahadaki yüksek enerjisi, teknik kapasitesi ve oyun görüşüyle Avrupa kulüplerinin radarına giren genç orta saha oyuncusu, gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyor.
Galatasaray ve Fenerbahçe, Przyborek'i uzun vadeli bir proje oyuncusu olarak değerlendirirken İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in de genç futbolcuyla yakından ilgilendiği belirtiliyor.
Bununla birlikte, Avusturya ve Hollanda'dan bazı kulüplerin de oyuncunun durumunu yakından takip ettiği, bu takımların ise Przyborek'e daha fazla forma şansı verme sözüyle öne çıkmaya çalıştığı ifade ediliyor.
Pogoń Szczecin ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Adrian Przyborek'in, bu yaz transfer döneminde kulübünden ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Henüz resmi bir teklif sunulmasa da, Polonya kulübünün artan ilgiden memnun olduğu ve önümüzdeki haftalarda cazip teklifler beklediği bildirildi.
Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise yaklaşık 2.5 milyon Euro seviyesinde.
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