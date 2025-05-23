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Haberler Galatasaray Buruk: Sıra 4. kupada

Buruk: Sıra 4. kupada

GS Plus'ın tanıtımında yer alan teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 4. şampiyonluk olduğunu söyledi. Taraftarlardan her zaman destek beklediklerini belirten Buruk, "Çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarımıza, oyuncularımıza, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Yine başardık. 'Mayıslar bizimdir' dedik ve mayıs ayında şampiyon olduk. İnşallah 4'üncü, 5'inci şampiyonluğu da hep birlikte yürüyeceğiz. GS Plus için de özellikle takıma vereceğiniz destek, bize daha çabuk ulaşmak gibi imkanlardan yararlanmak için ben de herkesi GS Plus'a davet etmek istiyorum dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Buruk: Sıra 4. kupada
GS Plus'ın tanıtımında yer alan teknik direktör Okan Buruk, hedeflerinin üst üste 4. şampiyonluk olduğunu söyledi. Taraftarlardan her zaman destek beklediklerini belirten Buruk, "Çok mutlu ve gururluyuz. Taraftarımıza, oyuncularımıza, yönetimimize teşekkür etmek istiyorum. Yine başardık. 'Mayıslar bizimdir' dedik ve mayıs ayında şampiyon olduk. İnşallah 4'üncü, 5'inci şampiyonluğu da hep birlikte yürüyeceğiz. GS Plus için de özellikle takıma vereceğiniz destek, bize daha çabuk ulaşmak gibi imkanlardan yararlanmak için ben de herkesi GS Plus'a davet etmek istiyorum dedi.
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