Yunus Akgün'e büyük onur! UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi

UEFA Teknik Gözlem Ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en güzel 10 golünü belirledi. Galatasaray forması giyen milli oyuncu Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol sezonun en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi golleri UEFA Teknik Gözlem Ekibi seçimleriyle belli oldu. Galatasaray'ın lig aşamasında sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından fileleri havalandırdığı gol sezonun en iyisi olarak belirlendi.

Yunus Akgün'ün ardından ilk 10'da sırasıyla şu isimler yer aldı:

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Pedro Rodriguez (Lazio)

Adama Traore (Ferencvaros)

Samuel Omorodion (Porto)

Tural Bayramov (Karabağ)

Mason Mount (Manchester United)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Gustav Isaksen (Lazio)