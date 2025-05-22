CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yunus Akgün'e büyük onur! UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi

Yunus Akgün'e büyük onur! UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi

UEFA Teknik Gözlem Ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en güzel 10 golünü belirledi. Galatasaray forması giyen milli oyuncu Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol sezonun en iyisi seçildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2025 Perşembe 20:56
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yunus Akgün'e büyük onur! UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü seçildi

UEFA Teknik Gözlem Ekibi, UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en güzel 10 golünü belirledi. Galatasaray forması giyen milli oyuncu Yunus Akgün'ün Tottenham'a attığı gol sezonun en iyisi seçildi.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonunun en iyi golleri UEFA Teknik Gözlem Ekibi seçimleriyle belli oldu. Galatasaray'ın lig aşamasında sahasında konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada milli oyuncu Yunus Akgün'ün ceza sahası dışından fileleri havalandırdığı gol sezonun en iyisi olarak belirlendi.

Yunus Akgün'ün ardından ilk 10'da sırasıyla şu isimler yer aldı:

Rasmus Hojlund (Manchester United)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Pedro Rodriguez (Lazio)

Adama Traore (Ferencvaros)

Samuel Omorodion (Porto)

Tural Bayramov (Karabağ)

Mason Mount (Manchester United)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Gustav Isaksen (Lazio)

F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon...
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi…
DİĞER
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL TARİHİ 2025: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, nerede ve hangi stadyumda oynanacak?
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK sona erdi! 8 madde tek hedef: Terör ülke gündeminden çıkarılacak
Barış Alper Yılmaz'ın bonservisi belirlendi!
F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... F.Bahçe'de Kostic için flaş karar! Gelecek sezon... 19:35
Batman tur için avantajı kaptı! Batman tur için avantajı kaptı! 19:17
Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… Osimhen transferinde büyük tehlike! Mauro Icardi… 19:07
F.Bahçe Beko dev maça hazır! F.Bahçe Beko dev maça hazır! 19:00
İşte EuroBasket 2029'a ev sahipliği yapacak ülkeler İşte EuroBasket 2029'a ev sahipliği yapacak ülkeler 18:57
Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları Trabzonspor'da Samsunspor maçı hazırlıkları 18:28
Daha Eski
VakıfBank'ta iki ayrılık birden! VakıfBank'ta iki ayrılık birden! 17:49
Modric'ten flaş karar! Sezon sonu... Modric'ten flaş karar! Sezon sonu... 17:44
Beşiktaş'tan dikkat çeken transfer! Beşiktaş'tan dikkat çeken transfer! 17:40
Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Ç. Rizespor mesaisi sürüyor! 16:52
F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... F.Bahçe'de seçim öncesi kritik görüşme! Aziz Yıldırım... 16:44
Beşiktaş'ta Gedson endişesi! Beşiktaş'ta Gedson endişesi! 16:07