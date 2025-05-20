TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

15 MAÇTA GEÇİT VERMEDİ Galatasaray, 32 yaşındaki file bekçisini transfere ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozunun yanı sıra takımdaki Güney Amerikalı oyuncuların fazla olmasına da güveniyor.

Oyuncuyla yapılacak görüşmelerde takımda aynı dili konuşan Sanchez, Icardi, Cuesta ve Torreira gibi oyuncular nedeniyle iletişim problemi yaşamayacağı da anlatılacak.