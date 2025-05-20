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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayan Galatasaray, Emiliano Martinez'i gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Aston Villa'dan ayrılmak isteyen tecrübeli eldiven için Ada ekibine teklif yapması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 06:51
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de de mutlu sona ulaşan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

Ayrılması beklenen Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına başlayan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Aston Villa forması giyen Arjantinli eldiven Emiliano Martinez'i gündemine aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

Takvim'de yer alan haberde Cimbom'un İngiliz ekibinden ayrılma kararı alan Martinez için ilerleyen günlerde İngiliz kulübü ile bir görüşme gerçekleştirip teklifini ileteceği de öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

15 MAÇTA GEÇİT VERMEDİ

Galatasaray, 32 yaşındaki file bekçisini transfere ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozunun yanı sıra takımdaki Güney Amerikalı oyuncuların fazla olmasına da güveniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

Oyuncuyla yapılacak görüşmelerde takımda aynı dili konuşan Sanchez, Icardi, Cuesta ve Torreira gibi oyuncular nedeniyle iletişim problemi yaşamayacağı da anlatılacak.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak

Aston Villa ile 2029'a kadar kontratı bulunan Martinez'in 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Martinez bu sezon çıktığı 52 maçta 61 gol yerken, 15 maçta ise kalesini gole kapattı.

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