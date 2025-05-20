TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Emiliano Martinez hamlesi! Muslera'nın gözü arkada kalmayacak
Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayan Galatasaray, Emiliano Martinez'i gündemine aldı. Sarı kırmızılıların Aston Villa'dan ayrılmak isteyen tecrübeli eldiven için Ada ekibine teklif yapması bekleniyor. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
15 MAÇTA GEÇİT VERMEDİ
Galatasaray, 32 yaşındaki file bekçisini transfere ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozunun yanı sıra takımdaki Güney Amerikalı oyuncuların fazla olmasına da güveniyor.
Oyuncuyla yapılacak görüşmelerde takımda aynı dili konuşan Sanchez, Icardi, Cuesta ve Torreira gibi oyuncular nedeniyle iletişim problemi yaşamayacağı da anlatılacak.
Aston Villa ile 2029'a kadar kontratı bulunan Martinez'in 25 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor. Martinez bu sezon çıktığı 52 maçta 61 gol yerken, 15 maçta ise kalesini gole kapattı.
Başarılı kaleci, özellikle Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki PSG eşleşmesinde yaptığı kurtarışlarla dikkatleri çekmiş ancak takımını finale taşıyamamıştı.
DİĞER