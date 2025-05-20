TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Jorginho şoku! Yeni takımını duyurdular
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Jorginho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal'a veda etmeye hazırlanan 33 yaşındaki oyuncunun imza atmaya hazırlandığı takım açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK GS spor haberi)
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Arsenal'ın da transfere yeşil ışık yakması üzerine Jorginho'nun 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme üzerinden Brezilya temsilcisine imza atması bekleniyor.
Ayrıca 15 yaşına kadar Brezilya'da yaşadığı bilinen İtalyan futbolcu, bu sezon Arsenal ile tüm kulvarlarda 27 maçta toplamda 1.454 dakika süre aldı ve 1 gol katkısı sundu.
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