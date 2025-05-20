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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Jorginho şoku! Yeni takımını duyurdular

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Jorginho şoku! Yeni takımını duyurdular

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş ve Galatasaray ile adı anılan Jorginho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Arsenal'a veda etmeye hazırlanan 33 yaşındaki oyuncunun imza atmaya hazırlandığı takım açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri (BJK GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 19:54
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Jorginho şoku! Yeni takımını duyurdular

Trendyol Süper Lig'de adı Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Jorginho'nun transferde tercihi belli oldu.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Jorginho şoku! Yeni takımını duyurdular

Arsenal ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 33 yaşındaki oyuncu, rotasını 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na çevirdi.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Jorginho şoku! Yeni takımını duyurdular

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Arjantin basınından derlediği habere göre tecrübeli futbolcu, Flamengo ile anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Jorginho şoku! Yeni takımını duyurdular

Arsenal'ın da transfere yeşil ışık yakması üzerine Jorginho'nun 2028 yılına kadar sürecek bir sözleşme üzerinden Brezilya temsilcisine imza atması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ | Beşiktaş ve Galatasaray'a Jorginho şoku! Yeni takımını duyurdular

Ayrıca 15 yaşına kadar Brezilya'da yaşadığı bilinen İtalyan futbolcu, bu sezon Arsenal ile tüm kulvarlarda 27 maçta toplamda 1.454 dakika süre aldı ve 1 gol katkısı sundu.

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