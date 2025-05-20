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Haberler Galatasaray GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın 2024-2025 sezonundaki şampiyonluğunda başrolü üstlenen Victor Osimhen, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Serie A devi Juventus'un, Nijeryalı yıldızın transferi için ciddi bir planlama yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2025 Salı 10:37
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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda kazandığı 25. Süper Lig şampiyonluğunun en büyük mimarlarından biri olan Victor Osimhen, Avrupa devlerinin radarından düşmüyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Nijeryalı yıldızın olağanüstü performansı, onu transfer piyasasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Son olarak İtalya basınında yer alan haberlere göre; Juventus, Osimhen transferi için ciddi bir hazırlık içerisinde.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

İtalyan devinin bu transferdeki en büyük planı ise Dusan Vlahovic.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Torino temsilcisi, Osimhen'i kadrosuna katmadan önce Sırp golcüsü Vlahovic'i elden çıkarmak istiyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Juventus'un bu doğrultuda, yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'i isteyen kulüplerle temaslarını hızlandırdığı belirtiliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Bu kulüpler arasında en dikkat çekeni ise Fenerbahçe.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Fenerbahçe'nin, yeni sezonda kadrosunu dünya çapında bir forvetle güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda Vlahovic için girişimlerde bulunduğu biliniyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Juventus'un Vlahovic'i sarı-lacivertli kulübe satması halinde, elde edilecek bonservis geliri doğrudan Osimhen transferine aktarılacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

İtalyan basınına göre Juventus, Osimhen için 85 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturmuş durumda.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Torino ekibi, Vlahovic'in ayrılığıyla açılacak maaş bütçesi ve elde edilecek transfer geliriyle bu hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Ayrıca Juventus'un, Osimhen'i hem Serie A'ya alışık bir yıldız hem de üst düzey istikrar sergileyen bir golcü olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçta görev alarak 36 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Nijeryalı yıldız, hem attığı gollerle hem de yüksek mücadele gücüyle sarı-kırmızılı takımın hücum hattında fark yarattı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı

Öte yandan Dusan Vlahovic ise Juventus formasıyla bu sezon 40 resmi maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.

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