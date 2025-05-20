GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen’in gidişi Fenerbahçe’ye bağlı! Transferde flaş ayrıntı
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'ın 2024-2025 sezonundaki şampiyonluğunda başrolü üstlenen Victor Osimhen, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Serie A devi Juventus'un, Nijeryalı yıldızın transferi için ciddi bir planlama yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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İtalyan devinin bu transferdeki en büyük planı ise Dusan Vlahovic.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre Torino temsilcisi, Osimhen'i kadrosuna katmadan önce Sırp golcüsü Vlahovic'i elden çıkarmak istiyor.
Juventus'un bu doğrultuda, yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'i isteyen kulüplerle temaslarını hızlandırdığı belirtiliyor.
Bu kulüpler arasında en dikkat çekeni ise Fenerbahçe.
Fenerbahçe'nin, yeni sezonda kadrosunu dünya çapında bir forvetle güçlendirmek istediği ve bu doğrultuda Vlahovic için girişimlerde bulunduğu biliniyor.
Juventus'un Vlahovic'i sarı-lacivertli kulübe satması halinde, elde edilecek bonservis geliri doğrudan Osimhen transferine aktarılacak.
İtalyan basınına göre Juventus, Osimhen için 85 milyon Euro'luk bir bütçe oluşturmuş durumda.
Torino ekibi, Vlahovic'in ayrılığıyla açılacak maaş bütçesi ve elde edilecek transfer geliriyle bu hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.
Ayrıca Juventus'un, Osimhen'i hem Serie A'ya alışık bir yıldız hem de üst düzey istikrar sergileyen bir golcü olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.
Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 40 resmi maçta görev alarak 36 gol ve 8 asistlik etkileyici bir performans ortaya koydu.
Nijeryalı yıldız, hem attığı gollerle hem de yüksek mücadele gücüyle sarı-kırmızılı takımın hücum hattında fark yarattı.
Öte yandan Dusan Vlahovic ise Juventus formasıyla bu sezon 40 resmi maçta 15 gol ve 5 asistle oynadı.
Beklentilerin altında kalan performansı nedeniyle eleştirilen Sırp golcü için Juventus yönetimi artık yeni bir sayfa açmak istiyor.
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