Aslan kral

Victor Osimhen, Galatasaray formasıyla unutulmaz bir sezon geçiriyor. Attığı goller, yaptığı asistler, ortaya koyduğu mücadele ve hırslı yapısıyla öne çıkan Osimhen, başarılarla dolu bir sezonu geride bırakıyor. Ziraat Türkiye Kupası finalinde 3-0'lık Trabzonspor zaferinde 2 gol atarak yıldızlaşan Nijeryalı forvet, Süper Lig'de de gol krallığına adım adım yaklaşıyor. 25. lig zaferine çok yakın duran Cimbom'da büyük katkısı olan Osimhen, adını tarihe yazdıracak.

NAPOLİ'DE BAŞARMIŞTI

Süper Lig'de 28 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandıran Victor Osimhen, krallık listesinde ilk sırada yer alıyor. 26 yaşındaki futbolcu, bugünkü Kayserispor maçıyla beraber kalan 3 maçta rakip fileleri havalandırmaya devam ederek gol krallığını da yakalamayı hedefliyor. Dünyaca ünlü forvet, kariyerinde daha önce 2022-2023 sezonunda Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 26 gol atarak gol krallığını elde etmişti. Osimhen Süper Lig'de de bu başarıya çok yakın.

HER YERDE EN SKORER

Victor Osimhen bu sezon takımının oynadığı tüm kulvarlarda en skorer isim oldu. Süper Lig'de 28 maçta 24 gol 5 asistle 29 gole direkt etki eden Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında 2'şer gol kaydederek çıktığı 4 karşılaşmada 5 gol 1 asistle 6 gole doğrudan katkı yaptı. Nijeryalı futbolcu, Avrupa Ligi'nde de 7 maçta 6 gol 2 asistle 8 gole etki etti.

NAPOLİ'DEN SONRA GALATASARAY'DA

Napoli formasıyla İtalya Serie A'da 2022-23 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Victor Osimhen, 2024-2025 sezonunda da Galatasaray ile zafere çok yakın. Osimhen, sarı-kırmızılıların bugün şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kariyerindeki ikinci lig zaferine ulaşacak.