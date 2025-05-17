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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Gheorghe Popescu: UEFA Kupası kariyerimizin en üst noktasıydı

Gheorghe Popescu: UEFA Kupası kariyerimizin en üst noktasıydı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Popescu UEFA Kupası'nın 25. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2025 Cumartesi 17:10
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Gheorghe Popescu: UEFA Kupası kariyerimizin en üst noktasıydı

Galatasaray'ın efsane futbolcularından Gheorghe Popescu UEFA Kupası'nın 25. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte açıklamalarda bulundu.

Popescu, "Barcelona ile Şampiyonlar Ligi kazandığımda kariyerimin en üstüne ulaştığımı zannettim ama çok büyük bir teknik direktör olan Terim ile müthiş bir ekip yaptık ve UEFA Kupasını kazandık. Artık bu kupa, kariyerimizin en üst noktasıydı." dedi.

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