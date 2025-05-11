Trabzonspor maçında Morata'ya asist yapan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, "İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Duran topları iyi çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Önümüzde bir kupa var ondan sonra evimizde taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik. Mayıslar gelince performansımız artıyor. Oynadığımız oyundan sezon başındaki gibi keyif almaya başlamıştık. Son iki maçı final olarak bakıyoruz ve kupaları almak istiyoruz" dedi.