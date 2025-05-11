CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray "Mayıslar bizim"

"Mayıslar bizim"

Yunus Akgün: “Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik. Mayıslar gelince performansımız artıyor.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
"Mayıslar bizim"

Trabzonspor maçında Morata'ya asist yapan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün, "İlk yarıda istediğimiz pozisyonları bulamadık. Duran topları iyi çalışıyoruz ve bunun meyvesini alıyoruz. Önümüzde bir kupa var ondan sonra evimizde taraftarımızla birlikte şampiyonluğu kutlamak istiyoruz. Mayıslar bizim. Bunu hep söyledik. Mayıslar gelince performansımız artıyor. Oynadığımız oyundan sezon başındaki gibi keyif almaya başlamıştık. Son iki maçı final olarak bakıyoruz ve kupaları almak istiyoruz" dedi.

Osimhen, G.Saray'a veda edecek!
Buruk'tan Devler Ligi kalecisi talebi!
DİĞER
ATV’nin yeni bombası! 3 farklı ailenin gülme garantili hikayesi: "Aile Saadeti!"
Barış masası İstanbul'da kuruluyor! Putin "Başkan Erdoğan'la görüşeceğim" diyerek duyurdu: Türkiye barış için çok çabaladı
F.Bahçe'den büyük bomba! İngilizler duyurdu
F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 Bugünkü maçlar 11 Mayıs Pazar 2025 07:46
Hangi matematik! Şampiyon G.Saray Hangi matematik! Şampiyon G.Saray 00:27
F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... F.Bahçe'de tazminat problemi! Mourinho... 00:14
Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! Öztürk'ten F.Bahçe'ye hakem göndermesi! 00:01
Buruk: Final için örnek olacak Buruk: Final için örnek olacak 00:01
Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... Fatih Tekke: Skor moralimizi bozdu ama... 00:01
Daha Eski
G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu G.Saray'da son '1' adım! İşte güncel puan durumu 00:01
Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! Muslera'dan geleceğiyle ilgili açıklama! 00:01
Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! Cimbom Trabzon'da şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı! 00:01
Derbide çok konuşulacak pozisyon! Derbide çok konuşulacak pozisyon! 00:01
Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon Fırtına direğe takıldı! İşte o pozisyon 00:01
Derbide sakatlık şoku! Derbide sakatlık şoku! 00:01