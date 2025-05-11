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Haberler Galatasaray Galatasaray-Unicaja Malaga MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray-Unicaja Malaga final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray-Unicaja Malaga MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray-Unicaja Malaga final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında Galatasaray ile Unicaja Malaga karşı karşıya gelecek. Final Four heyecanında Tenerife'yi mağlup ederek kupaya bir adım daha yaklaşan sarı-kırmızılılar, kritik maçta hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Yakup Sekizkök'ün öğrencileri, Yunanistan'da oynanacak mücadele sonrası kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşmada hangi takımın kazanacağı basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mayıs 2025 Pazar 11:29
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Galatasaray-Unicaja Malaga MAÇI CANLI İZLE | Galatasaray-Unicaja Malaga final maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında Galatasaray ile Unicaja Malaga karşı karşıya gelecek. Final Four eşleşmelerinde Tenerife'yi 90-80 mağlup ederek adını finale yazdıran sarı-kırmızılılar, Yunanistan'da oynanacak maçta hata yapmak istemiyor. Güçlü rakibine karşı etkili bir oyun ortaya koymayı amaçlayan Yakup Sekizkök'ün öğrencileri, kupayı müzesine götürmeyi hedefliyor. AEK'yi 71-65 yenerek Galatasaray'ın rakibi olan Malaga ise temsilcimize karşı kazanmanın yollarını arayacak. Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Galatasaray-Unicaja Malaga maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde oynanacak Galatasaray-Unicaja Malaga maçı 11 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI HANGİ KANALDA?

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki SUNEL Arena'da oynanacak Galatasaray-Unicaja Malaga maçı Tivibu Spor ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-UNICAJA MALAGA MAÇI CANLI İZLE

GALATASARAY'DAN ÖNEMLİ ÇIKIŞ

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Galatasaray, Tenerife ve Malaga gibi takımları mağlup ederek yenilmezlik serilerine son vermeyi başardı. İlk olarak Unicaja Malaga'yı son 16 turunda 86-84 mağlup eden sarı-kırmızılılar, inal Four'a kalan Tenerife'yi ise yarı finalde 90-80 yenmeyi başardı.

SARI-KIRMIZILARDA HEDEF KUPA

Ergin Ataman yönetiminde EuroCup'ı almayı başaran Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde de mutlu sona ulaşmayı amaçlıyor. Finalde Malaga'yı yenerek kupayı müzesine götürmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılar, Yunanistan'da oynanacak maçta basketbol branşındaki ikinci kupasını kazanmayı istiyor.

İKİ TAKIM ARASINDA 5. RANDEVU

Tarihleri boyunca 4 defa karşı karşıya gelen Galatasaray ile Unicaja Malaga, Basketbol Şampiyonlar Ligi final maçında 5. kez rakip olacak. 2022-2023 ve 2024-2025 sezonlarında İspanyol temsilcisiyle karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerden galibiyetle ayrılmasını bildi.

2024-2025 sezonu son 16 turunda da Malaga ile karşı karşıya gelen Galatasaray, deplasmanda oynadığı maçı 97-91 kaybederken, evinde karşılaştığı rakibini 86-84 mağlup etti.

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