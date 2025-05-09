Galatasaray'a 5. yıldızdan büyük servet! Victor Osimhen'in transfer parası da çıkacak

Böylece 80 milyon euro'yu bulan sponsorluk gelirleri 100 milyon seviyesine çekilecek. Kendi kendisine yetecek ve sürdürülebilir bir finansal tablo oluşturmak isteyen Başkan Dursun Özbek, hem Türkiye'den hem de dünyadan çok önemli firmalar ile temasta bulunuyor. Bir dönem daha göreve devam ederek başladığı projeleri bitirmek isteyen Başkan Özbek, gelir anlamında kulübe parlak dönemini yaşatıyor.