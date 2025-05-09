Galatasaray'a 5. yıldızdan büyük servet! Victor Osimhen'in transfer parası da çıkacak
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk için geri sayıma başladı. Cimbom'da 5. yıldız heyecanı yaşanırken sarı-kırmızılılar dev bir gelirin de sahibi olacak. Bu başarının ardından Victor Osimhen'in transferi için de önemli kaynak sağlanacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 10:05 Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 10:09
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Böylece 80 milyon euro'yu bulan sponsorluk gelirleri 100 milyon seviyesine çekilecek. Kendi kendisine yetecek ve sürdürülebilir bir finansal tablo oluşturmak isteyen Başkan Dursun Özbek, hem Türkiye'den hem de dünyadan çok önemli firmalar ile temasta bulunuyor. Bir dönem daha göreve devam ederek başladığı projeleri bitirmek isteyen Başkan Özbek, gelir anlamında kulübe parlak dönemini yaşatıyor.
DEVLER LİGİ FAKTÖRÜ
Şampiyon olması halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan G.Saray, Avrupa maçları için formasına ayrı bir sponsor alacak.
OSIMHEN'E DE SPONSOR
Galatasaray yönetimi ayrıca olası bir Osimhen transferi için de maddi destek sağlayacak sponsorlar ile büyük bir aşama kaydetmiş durumda. Başarılı futbolcu kararını sezon sona erdikten sonra vereceğini yönetime iletirken, sarı-kırmızılılar boş durmuyor. Kulübe Osimhen için kaynak sağlayacak adımları atan yönetim, birkaç firmadan önemli teklifler aldı.
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