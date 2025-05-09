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Haberler Galatasaray Buruk rekora koşuyor

Buruk rekora koşuyor

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon da mutlu sona ulaşırsa (4) Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte Türkiye’de en fazla şampiyonluk gören ikinci isim olacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2025 Cuma 06:50
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Buruk rekora koşuyor

Sarı kırmızılı akımda teknik direktör Okan Buruk kısa süre içerisinde adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı. Buruk, lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan 2. teknik adam olmaya hazırlanıyor. Bu sezonu da mutlu sonla bitirmesi halinde G.Saray'daki üçüncü, kariyerindeki ise dördüncü şampiyonluğuna ulaşacak olan Buruk, Ahmet Suat Özyazıcı ile birlikte ikinci sırayı paylaşacak.

TERİM'E YAKLAŞIYOR

Daha önce Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde bir kez mutlu sona ulaşan 52 yaşındaki başarılı çalıştırıcı, G.Saray'a da 2'de 2 yaparak başladı. Bu sezon da üçüncü şampiyonluğa sadece bir adım uzaklıkta olan Okan Buruk, kariyerindeki 4 kupasını kaldırarak kulüp efsanesi Fatih Terim'e bir adım daha yaklaşacak, Türkiye'de en fazla şampiyonluk yaşayan isim ile 8 kez ile Fatih Terim oldu. İmparator'un ayrıca bir de UEFA Kupası bulunuyor.

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