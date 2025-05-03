TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor
Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da diğer yandan gözler transfere çevrildi. Granit Xhaka'yı kadrosuna katmaya hazırlanan sarı kırmızılılar yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı. İşte transferde son detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre ilk resmi görüşme önümüzdeki hafta gerçekleşecek. İstanbul'daki toplantıda Galatasaray Yönetimi'nden de bir ismin hazır bulunacağı öğrenildi.
Burada taraflar arasında sadece kontrat detayları değil, oyuncunun bonservis konusu da masaya yatırılacak. Xhaka'nın temsilcisi, İstanbul'da belirleyecekleri bedelin Bayer Leverkusen tarafından da kabul göreceği konusunda G.Saray cephesine garanti vermiş durumda.
68.5 MİLYON EURO ÖDENDİ
Galatasaray bu transferi sezon sona ermeden sonlandırmak istiyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Aslan'ın Xhaka ile görüşmelerini tamamladıktan sonra Leverkusen ile de temasa geçecek.
Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 68.5 milyon euro bonservis ödendi. Bu sezon 46 maçta görev yapan İsviçreli orta saha 2 gol atarken 7 de asist yaptı. İsviçre Milli Takımı'nda 135 kez forma giyen Xhaka, 14 kez fileleri sarstı.
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