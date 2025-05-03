TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, 5 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray 3 yıl üst üste şampiyon olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda gelecek sezon kadro planlamasını da oluşturmaya başladı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi için kurulacak yıldızlarla dolu kadro için hedeflerini belirlemiş durumda.

Daha önce Sane için görevlendirilen menajer George Gardi, bir yandan farklı bir operasyon daha yönetiyor. Torreira, Lemina ve Xhaka... Galatasaray orta sahanın merkezindeki 2 pozisyon için bu 3'lüyü bir araya getirmeye kararlı. Granit Xhaka takviyesi yapmak isteyen Aslan'da Başkan Dursun Özbek, menajer George Gardi'ye tam yetki verildi.