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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Sezonu çifte kupayla tamamlamak isteyen Galatasaray'da diğer yandan gözler transfere çevrildi. Granit Xhaka'yı kadrosuna katmaya hazırlanan sarı kırmızılılar yıldız ismin menajerini İstanbul'a çağırdı. İşte transferde son detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, 5 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray 3 yıl üst üste şampiyon olmak istiyor. Sarı-kırmızılılar aynı zamanda gelecek sezon kadro planlamasını da oluşturmaya başladı. Cimbom, Şampiyonlar Ligi için kurulacak yıldızlarla dolu kadro için hedeflerini belirlemiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Daha önce Sane için görevlendirilen menajer George Gardi, bir yandan farklı bir operasyon daha yönetiyor. Torreira, Lemina ve Xhaka... Galatasaray orta sahanın merkezindeki 2 pozisyon için bu 3'lüyü bir araya getirmeye kararlı. Granit Xhaka takviyesi yapmak isteyen Aslan'da Başkan Dursun Özbek, menajer George Gardi'ye tam yetki verildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

MENAJERİ ÇAĞRILDI

Bir süredir Bayern Münih'in dünyaca ünlü starı Leroy Sane için girişimlerde bulunan Gardi, bu kez rotayı Almanya'ya çevirdi. Daha önce neredeyse anlaşma aşamasına getirilen Xhaka konusunda somut bir adım atmak isteyen Gardi, İsviçreli yıldızın temsilcisini İstanbul'a davet etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Kulübe yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre ilk resmi görüşme önümüzdeki hafta gerçekleşecek. İstanbul'daki toplantıda Galatasaray Yönetimi'nden de bir ismin hazır bulunacağı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Burada taraflar arasında sadece kontrat detayları değil, oyuncunun bonservis konusu da masaya yatırılacak. Xhaka'nın temsilcisi, İstanbul'da belirleyecekleri bedelin Bayer Leverkusen tarafından da kabul göreceği konusunda G.Saray cephesine garanti vermiş durumda.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

68.5 MİLYON EURO ÖDENDİ


Galatasaray bu transferi sezon sona ermeden sonlandırmak istiyor. 6 ve 8 numara oynayabilen Xhaka'nın Bayer Leverkusen ile olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. Aslan'ın Xhaka ile görüşmelerini tamamladıktan sonra Leverkusen ile de temasa geçecek.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Xhaka heyecanı! Menajeri İstanbul'a geliyor

Yıldız futbolcu için şimdiye kadar 68.5 milyon euro bonservis ödendi. Bu sezon 46 maçta görev yapan İsviçreli orta saha 2 gol atarken 7 de asist yaptı. İsviçre Milli Takımı'nda 135 kez forma giyen Xhaka, 14 kez fileleri sarstı.

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