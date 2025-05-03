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Haberler Galatasaray Barış Alper Yılmaz: Sadece Trabzonspor maçına bakacağız

Barış Alper Yılmaz: Sadece Trabzonspor maçına bakacağız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte Barış Alper Yılmaz dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2025 Cumartesi 21:45
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Barış Alper Yılmaz: Sadece Trabzonspor maçına bakacağız

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Net Global Sivasspor'u 4-1 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte 1 gol atarak maçın yıldızlarından biri olan Barış Alper Yılmaz dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE BARIŞ ALPER'İN AÇIKLAMALARI

"Öncelikle takım arkadaşlarımı kutluyorum. Sahada çok iyi bir mücadele vardı. Mayıs ayı bizimdir. Ben bu ayda doğdum ve camiamız için özel bir ay. Bu ay bizim için çok özel. İki maçtır oynamıyordum, televizyonda çok heyecanlanıyordum. Sahada da vardı o heyecan. Döndüğüm için çok mutluyum. Umarım bir daha cezalı olmam. Biz teker teker bakıyoruz. Sadece Trabzonspor maçına bakacağız. Umarım Trabzonspor maçını da kazanırız."

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