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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Yunus Akgün, İngiltere'den gelen ciddi ilgiyle yeniden gündemde. Sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar kontratı bulunan milli futbolcunun sözleşmesindeki 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti. İngiltere'den bazı kulüplerin Yunus için somut adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2025 Salı 11:05
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Yunus Akgün için İngiltere'den dikkat çekici hamleler geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Sarı-kırmızılı kulüple mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden milli futbolcu, 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesiyle Premier Lig ekiplerinin radarına girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Galatasaray, uzun süredir yeni sözleşme için Yunus'la görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Kulüp, genç yıldızın maaşında önemli bir artış yapmayı ve serbest kalma maddesini iptal etmeyi teklif etti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Ancak iddialara göre Yunus Akgün, bu öneriyi kabul etmedi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Eyüpspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, "Sözleşme konusunda bir gelişme yok. Ben sadece sahaya ve Galatasaray'ın şampiyonluk hedefine odaklıyım. Sezon bitince gerekli görüşmeleri yaparız" ifadelerini kullanarak durumunun sezon sonuna kadar değişmeyeceğinin sinyalini verdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

NEWCASTLE UNITED VE ASTON VILLA DEVREDE!

İngiltere'den Insidefutbol'un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Ara transfer döneminde Miguel Almiron ile yollarını ayıran ve sağ kanatta derinlik sorunu yaşayan Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe'un Yunus'un transferini özellikle istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final başarısı gösteren Aston Villa da gelecek yıl Avrupa arenasında daha büyük hedeflere ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

Sportif direktör Monchi'nin, Yunus Akgün'ü bu hedef doğrultusunda önemli bir parça olarak gördüğü aktarıldı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden

YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta görev alan Yunus Akgün, 12 gol ve 10 asistlik katkısıyla toplam 22 gole doğrudan etki yaptı.

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