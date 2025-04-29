TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Yunus Akgün hareketliliği! Premier Lig'den iki talip birden
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Yunus Akgün, İngiltere'den gelen ciddi ilgiyle yeniden gündemde. Sarı-kırmızılı kulüple 2026 yılına kadar kontratı bulunan milli futbolcunun sözleşmesindeki 11 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, Premier Lig ekiplerinin dikkatini çekti. İngiltere'den bazı kulüplerin Yunus için somut adımlar atmaya hazırlandığı öğrenildi. İşte transfer gelişmesinin ayrıntıları... (GS spor haberleri)
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Kulüp, genç yıldızın maaşında önemli bir artış yapmayı ve serbest kalma maddesini iptal etmeyi teklif etti.
Ancak iddialara göre Yunus Akgün, bu öneriyi kabul etmedi.
Eyüpspor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki futbolcu, "Sözleşme konusunda bir gelişme yok. Ben sadece sahaya ve Galatasaray'ın şampiyonluk hedefine odaklıyım. Sezon bitince gerekli görüşmeleri yaparız" ifadelerini kullanarak durumunun sezon sonuna kadar değişmeyeceğinin sinyalini verdi.
NEWCASTLE UNITED VE ASTON VILLA DEVREDE!
İngiltere'den Insidefutbol'un haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak için harekete geçti.
Ara transfer döneminde Miguel Almiron ile yollarını ayıran ve sağ kanatta derinlik sorunu yaşayan Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe'un Yunus'un transferini özellikle istediği kaydedildi.
Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çeyrek final başarısı gösteren Aston Villa da gelecek yıl Avrupa arenasında daha büyük hedeflere ulaşmak istiyor.
Sportif direktör Monchi'nin, Yunus Akgün'ü bu hedef doğrultusunda önemli bir parça olarak gördüğü aktarıldı.
YUNUS AKGÜN'ÜN PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU
Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maçta görev alan Yunus Akgün, 12 gol ve 10 asistlik katkısıyla toplam 22 gole doğrudan etki yaptı.
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