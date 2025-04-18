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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan...

GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan...

Galatasaray'da Sipay Bodrum FK galibiyetinin ardından sarı kırmızılı teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2025 Cuma 22:36
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GALATASARAY HABERİ | Okan Buruk: Rakibimizin maçlarına bakmadan...

Galatasaray'da Sipay Bodrum FK galibiyetinin ardından sarı kırmızılı teknik direktör Okan Buruk, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"RAKİBİMİZİN MAÇLARINA BAKMADAN..."

"Biraz oyun beklediğimiz gibi oldu. Rakibin kadrosu, bundan önceki maçlar, savunma özelinde duracaklarını biliyorduk. Önde de Okita'yı geçiş için kullanmayı düşünüyorlardı. Topa çok doğru şekilde sahip olduk, ilk yarıdaki oyunun sebebi bu. Çok fazla pozisyon ürettik. Çok daha rahat bir şekilde gol sayısıyla bitirebilirdik. İkinci gole kadar bu stresi de yaşadık. Bu futbol, rakibimizi çok gelmedi ama futbolda bu korkuyu hep yaşıyorsunuz. Gol yemek bu maçta zor gözükse de bu stresi yaşadık. Topu çok hızlı geri kazandık, topa sahip olma yüzdemiz, pozisyonlar, domine ettik maçı. Bugün için önemliydi. Oyuncularımız, taraftarımız, biz bu konsantrasyonu gösteriyoruz. Şampiyonluk yürüyüşüne başladık, gidiyoruz. Rakibimizin maçlarına bakmadan, maç maç gidiyoruz ama üst üste alacağımız galibiyetler bizi şampiyonluğa götürecek. Buna odaklandık, kenetlendik. Hafta içinde bir kupa maçımız var. Ondan sonra Eyüpspor maçı var. İnşallah buna devam edeceğiz. Kupada finale kalmak istiyoruz. Aynı konsantrasyonu göstermek istiyoruz. Oyunu ve skoru alıyoruz bu da bizim için önemli bir şey. Mayıs yaklaşıyor. Taraftarımızla birlikte şampiyonluk ateşini yaktık."

"TORREIRA'NIN BOYU UZUN DEĞİL AMA..."

"Oraya gönderiyoruz Torreira'yı. Çalışıyoruz duran topları. Sara da doğru bir şekilde attı, Torreira'nın boyu çok uzun değil ama zamanlaması iyiydi. Maçın kilidini açan oyuncuydu. Torreira ve Davinson... Gol atmasını beklemediğimiz oyuncular golleri attı ama diğer oyuncular da çok çalıştı."

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