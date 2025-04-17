Zirveye abone

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, son 15 yıla damgasını vurdu. 2010-2025 yılları arasında 7 kez lig şampiyonluğu kazanan Aslan, 2 kez de ikincilik yaşadı. Böylece tam 9 kez Şampiyonlar Ligi vizesi alan sarıkırmızılılar, turnuvanın bu sezon itibarıyla son bulan eski formatında tam 7 defa da gruplara adını yazdırdı. Bu 15 yıllık süreçte Fatih Terim 4 kez zirveye çıkarken, Okan Buruk da 2 kez mutlu sona ulaştı. Hamza Hamzaoğlu da bir şampiyonluk yaşadı. Sarı-kırmızılılar ayrıca 2012-13 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalırken, 2013-14 sezonunda da gruplardan çıkarak son 16 turuna yükseldi. Aslan'da ikinci sırayı alan hocalar da 2014'te Mancini ve 2021'de Fatih Terim oldu.

SÜPER KUPA'DA 6 ZAFER

Bodrum mesaisi sürüyor

2010-2025 yılları arasında Galatasaray 6 kez de TFF Süper Kupa'yı müzesine taşıdı. 2013'te Fatih Terim, 2015'te Hamza Hamzaoğlu, 2016'da Riekerink, 2019'da Fatih Terim ve 2023'te Okan Buruk'la Süper Kupa'da şampiyonluklar geldi.

TÜRKİYE KUPASI'NA AMBARGO

G.Saray, 15 yıllık süreçte en fazla Türkiye Kupası kazanan takım oldu. Bu sezon da Ziraat Türkiye Kupası'nı hedefleyen Aslan; 2014'te Mancini, 2015'te Hamza Hamzaoğlu, 2016'da Riekerink ve 2019'da Terim'le mutlu sona ulaşmıştı.

KEMERBURGAZ'DA YÜZLER GÜLÜYOR

Süper Lig'de lider olan, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde yer alan G.Saray'da yüzler gülüyor. Kemerburgaz'daki yeni tesisleri bir hayli seven ve adapte olan futbolcuların keyifli görüntüleri dikkat çekiyor. Hem tesis içerisinde hem de antrenmanlarda neşeli kareler öne çıkıyor. Futbolcular aileleri ve çocuklarıyla da sık sık Kemerburgaz'a geliyor. Özellikle Dries Mertens'in 3 yaşındaki oğlu Ciro tüm takımın neşe kaynağı oluyor. Okan Buruk ve teknik ekip de Kemerburgaz'daki ortamdan ve havadan memnun olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Tesislerde saha ve zeminin çok iyi olması da tüm futbolcuları rahat ettiriyor.

BODRUM MESAİSİ SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak Galatasaray'da hazırlıklar devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve hücum çalışmasıyla sona erdi.