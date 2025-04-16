  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom son olarak Victor Osimhen'in ayrılması halinde dikkat çeken bir B planı yaptı. Sarı-kırmızılıların, PSG'den o 2 yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...

Şampiyonluk için geri sayıma geçen Galatasaray bir yandan da yeni sezonun planlamasına başladı. Bu sezon attığı gollerle takımı adeta sırtında taşıyan Victor Osimhen'in geleceği belirsizliğini koruyor.

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:05 00:10
1x
Tüm Sesli Haberler
TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...

Yönetim bir yandan Nijeryalı yıldızın bonservisini almak için çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da olası bir ayrılık için hazırlıklarını yapıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...

Osimhen'in gitmesi durumunda yerini dünyaca ünlü bir forvetle doldurmayı planlayan Sarı- Kırmızılılar'ın PSG'nin üzerinde yoğunlaştığı belirtiliyor. İtalyan ve Fransız basınında yer alan haberlere göre Osimhen'in olası adreslerinden birisi PSG.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...

İHTİMALLER GÜÇLENİYOR

Eğer Fransız kulübü bu transferi gerçekleştirirse takımın sözleşmeli iki 9 numarası Gonçalo Ramos ve Kolo Muani ile ilgili ayrılık ihtimalleri güçlenecek. Takvim'de yer alan haberde Galatasaray yönetiminin Osimhen'in PSG'ye gitmesi halinde bu iki oyuncuyu gündemine alacağı konuşuluyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...

AYRILIK OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK

Devre arasında Juventus'a kiralanan Fransız yıldız Kolo Muani çok büyük ihtimalle sezon sonu PSG'ye geri dönecek. Bu sezon genellikle kulübede oturan Portekizli Gonçalo Ramos'un da bir türlü teknik direktör Luis Enrique'nin gözüne giremediği belirtiliyor. Bu nedenle Portekizli yıldız için de ayrılık konuşuluyor.

Reklam - Türk Telekom
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
DİĞER
Osman Bey’in kararı, Oba’da dengeleri sarsıyor!
DEM Parti duyurdu: Sırrı Süreyya Önder kalp krizi geçirdi! Bakan Memişoğlu açıkladı: Ana damarda yırtılma var
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer!
F.Bahçe'ye Premier Lig'den forvet!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona yarı final biletini kaptı! Barcelona yarı final biletini kaptı! 00:35
PSG yarı finale yükseldi! PSG yarı finale yükseldi! 00:35
F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! F.Bahçe'ye Oosterwolde müjdesi! 00:35
G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! G.Saray'a Süper Lig'den flaş transfer! 00:35
Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! 00:35
Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! Kenan Yıldız'a Premier Lig kancası! 00:35
Daha Eski
Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı Ayrılığı böyle duyurdular! İşte Mourinho'nun yeni takımı 00:35
Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! Milli halterci Kahriman Avrupa Şampiyonu! 00:35
G.Saray'da 2 yıllık imza! G.Saray'da 2 yıllık imza! 00:35
Buruk'tan öğrencilerine uyarı! Buruk'tan öğrencilerine uyarı! 00:35
G.Saraylı o isme fırsat doğdu! G.Saraylı o isme fırsat doğdu! 00:35
G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı G.Saray bombayı patlatıyor! Şimdiden maçları izlemeye başladı 00:35