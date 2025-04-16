TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...

İHTİMALLER GÜÇLENİYOR Eğer Fransız kulübü bu transferi gerçekleştirirse takımın sözleşmeli iki 9 numarası Gonçalo Ramos ve Kolo Muani ile ilgili ayrılık ihtimalleri güçlenecek. Takvim'de yer alan haberde Galatasaray yönetiminin Osimhen'in PSG'ye gitmesi halinde bu iki oyuncuyu gündemine alacağı konuşuluyor.