TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan PSG çıkarması! Osimhen'in yerine...
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom son olarak Victor Osimhen'in ayrılması halinde dikkat çeken bir B planı yaptı. Sarı-kırmızılıların, PSG'den o 2 yıldızı gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar...
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İHTİMALLER GÜÇLENİYOR
Eğer Fransız kulübü bu transferi gerçekleştirirse takımın sözleşmeli iki 9 numarası Gonçalo Ramos ve Kolo Muani ile ilgili ayrılık ihtimalleri güçlenecek. Takvim'de yer alan haberde Galatasaray yönetiminin Osimhen'in PSG'ye gitmesi halinde bu iki oyuncuyu gündemine alacağı konuşuluyor.
AYRILIK OLASILIĞI ÇOK YÜKSEK
Devre arasında Juventus'a kiralanan Fransız yıldız Kolo Muani çok büyük ihtimalle sezon sonu PSG'ye geri dönecek. Bu sezon genellikle kulübede oturan Portekizli Gonçalo Ramos'un da bir türlü teknik direktör Luis Enrique'nin gözüne giremediği belirtiliyor. Bu nedenle Portekizli yıldız için de ayrılık konuşuluyor.
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