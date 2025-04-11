Reeder Samsunspor 0-2 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cimbom Samsun engelini kayıpsız geçti!

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında konuk olduğu Reeder Samsunspor'u 2-0 yenerek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet elde etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılan müsabaka hızlı başladı. Önce 10. dakikada ev sahibi ekibin bulduğu gol Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi. Bundan 4 dakika sonra Galatasaray, Yunus Akgün'ün kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip devre arasına 1-0 üstü girdi.

Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıya da iyi girdi. Victor Osimhen'in 47. dakikada fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, maç sonuna kadar üstünlüğünü korudu ve sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu skorla Galatasaray, ligdeki 29. maçında 23. galibiyetini elde etti. Geride kalan bölümde 5 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunan "Cimbom" puanını 74'e çıkardı. Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 6'ya taşıdı.

Ligdeki son 3 maçında 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan Samsunspor ise galibiyet hasretini gideremedi. Karadeniz temsilcisi, 51 puanda kaldı.

SAMSUNSPOR'A KARŞI OYNADIĞI SON 8 MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de Samsunspor ile oynadığı son 8 müsabakayı da galibiyetle tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar karşısındaki son yenilgisini 2004-2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 maçı da kazandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ELEMELERİNİ GARANTİLEDİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlamayı garantiledi.

Lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 yenerek puanını 74'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle farkı ise 23'e taşıdı. Sezonun geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekibin matematiksel olarak Galatasaray'ı geçme şansı kalmadı.

Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunan Galatasaray, sezonu ilk 2'de tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamayı garantiledi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. İkinci takım ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için eleme oynayacak.

OSIMHEN GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'deki gol sayısını 21'e çıkardı.

Mauro Icardi'nin sakatlanarak sezonu kapatmasından sonra golleriyle takım arkadaşını aratmayan Osimhen, 47. dakikada Samsunspor karşısında takımını 2-0 üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

Ligdeki 24. maçına çıkan Osimhen, toplamda 21 gole ulaştı. Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirvede yer alan 26 yaşındaki santrfor, UEFA Avrupa Ligi'nde 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

YUNUS AKGÜN LİGDE 3 AY SONRA GOL ATTI

Galatasaray'ın altyapısından yetişen yıldız futbolcusu Yunus Akgün, Süper Lig'de 3 ay 7 gün sonra fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de son golünü 4 Ocak 2025'te Göztepe ile yapılan 18. hafta müsabakasında kaydeden Yunus, Samsunspor mücadelesinde gol perdesini açan isim oldu.

Diz sakatlığından yeni çıkan ve yavaş yavaş form tutan Yunus Akgün, bu süreçte forma giydiği 7 Süper Lig müsabakasında gol sevinci yaşayamadı.

JAKOBS 14 MAÇ SONRA SÜRE ALDI

Galatasaray'ın Senegalli sol beki Ismail Jakobs, 14 resmi maçın ardından sahaya çıktı.

Son olarak Süper Lig'in 21. haftasındaki TÜMOSAN Konyaspor müsabakasında forma giyen Jakobs, yaşadığı aşil tendonu sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kaldı.

Bu süreçte 8 lig, üçer UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkamayan Jakobs, Samsunspor mücadelesinin 83. dakikasında oyuna dahil olarak yaklaşık 2,5 ay sonra bir resmi karşılaşmada süre buldu.