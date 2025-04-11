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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yunus Akgün: Bizim zamanlarımız yaklaşıyor

Yunus Akgün: Bizim zamanlarımız yaklaşıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Reeder Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligde liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaray'da Yunus Akgün, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:25
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Yunus Akgün: Bizim zamanlarımız yaklaşıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasının açılış maçında Reeder Samsunspor deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak ligde liderliğini sürdürdü. Maçın ardından Galatasaray'da Yunus Akgün, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE YUNUS AKGÜN'ÜN AÇIKLAMALARI

"Samsunspor, ligin en iyi takımlarından birisi. Zor olacağını biliyorduk ama bugün mükemmel mücadele ettik. Güzel bir galibiyet oldu. Pozisyon vermeyen bir Galatasaray vardı. Final maçları. Mayıs zamanları, bizim zamanlarımız yaklaşıyor. Taraftarımızın desteğiyle şampiyon olmak istiyoruz."

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