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Haberler Galatasaray Galatasaray'da Davinson Sanchez'den şampiyonluk sözleri!

Galatasaray'da Davinson Sanchez'den şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların stoperi Davinson Sanchez galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:29
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Galatasaray'da Davinson Sanchez'den şampiyonluk sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'a konuk oldu.

Sarı kırmızılılar rakibini 2-0'lık skorla mağlup etti.

Galatasaray'da Davinson Sanchez mücadelenin ardından şampiyonluk mücadelesi hakkında konuştu.

Davinson Sanchez: "Zor bir maçtı. Avrupa Kupası hedefi olan bir rakiple oynadık. Dinlenmeyi seven, araları sevmeyen biriyim. Bir an önce sonraki maça çıkalım, kazanalım ve şampiyon olalım istiyorum. Ailemize biri daha eklenmesi mutluluk verici. Galatasaray camiasına çok teşekkür ediyorum, bana ve aileme çok destek oldular. Çok güzel mesajlar aldık. Oğumun iyi bir hayatı olmasını diliyorum" dedi.

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