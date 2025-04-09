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Haberler Galatasaray Kaptanlar devrede

Kaptanlar devrede

Fenerbahçe zaferiyle pozitif bir hava yakalayan Galatasaray’da lider isimler öne çıkıyor. Muslera, Mertens, Abdülkerim, Osimhen, Kaan Ayhan gibi kaptanlar arkadaşlarını motive ediyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2025 Çarşamba 06:50
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Kaptanlar devrede

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde F.Bahçe'ye Kadıköy'de 2-1 yenerek ivme yakalayan G.Saray'da takımın lider oyuncuları ön plana çıkıyor. Başta kaptaı Fernando Muslera olmak üzere Dries Mertens, Victor Osimhen, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan gibi isimler arkadaşlarını motive etmeye gayret gösteriyor. F.Bahçe galibiyeti sonrası Kemerburgaz'daki olumlu atmosfer teknik heyeti de memnun ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve yardımcıları, futbolcuların kenetlenmesini örnek göstererek, sezonun kalan haftaları için umutlarını artırıyor.

KUPALARLA VEDA

Sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılması beklenen Fernando Muslera ve Dries Mertens, kupalarla veda etmek istiyor. 2012'den beri Galatasaray'da forma giyen Muslera ve son 3 senede golleri-asistleriyle alkışları toplayan Mertens, hem lig hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak sezona veda etmek istiyor.

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