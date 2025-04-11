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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den transfer açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Sarı kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen mücadelenin ardından transferi hakkında konuştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:17 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:23
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GALATASARAY HABERLERİ - Victor Osimhen'den transfer açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanda Reeder Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılıların 2. golünü kaydeden Victor Osimhen mücadelenin ardından transferi hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

İŞTE OSIMHEN'İN SÖZLERİ

Victor Osimhen: "İlk yarıda biraz acele ettik, kendimizi göstermek istedik. Biraz daha topa sahip olmamız gerekiyordu. Rakibimizi biliyorduk, onların avantajına oldu. İkinci yarıda daha sabırlı oynadık. Gol attığım için mutluyum. Bunun üzerine devam etmeliyiz."

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

"Odak bizim üzerimizde. Her maçı kazanmak istiyoruz. O kaliteye de sahibiz. Rakiplerin üstesinden gelip sezon sonu kupayı kaldırmayız. Sahaya çıktığımızda her şeyimizi vermeliyiz." dedi.

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ama ben anı yaşıyorum. Şu anda keyfime bakıyorum. Taraftar da inanılmaz destek oldu bana. Sadece bana da değil arkadaşlarımın ve ailemin de yanında oldular. Herkes için en iyisi ne olacaksa karar alınacaktır. Fakat Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadelerini kullandı.

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