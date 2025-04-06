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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye verilen cezalara itiraz! TFF'ye flaş başvuru

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye verilen cezalara itiraz! TFF'ye flaş başvuru

Galatasaray, açıklanan PFDK kararlarının ardından Fenerbahçe'ye verilen cezalarla ilgili yazılı başvuruda bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 15:00 Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2025 Pazar 15:31
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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye verilen cezalara itiraz! TFF'ye flaş başvuru

Galatasaray Spor Kulübü, kupada oynanan derbinin ardından verilen cezalar nedeniyle TFF Hukuk Kurulu'na itirazda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüp, TFF Hukuk Kurulu'nun görevini yapması konusunda uyardı.

Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı. Karşılaşmanın son anlarında ve bitiminde yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho 3 maç, antrenörler Salvatore Foti ile Sandro Zufic 4'er maç, kırmızı kart gören futbolculardan Mert Hakan Yandaş 1 maç ve Fred 3 maç men cezası aldı. Galatasaraylı futbolcuların cezası ise sarı-kırmızılı ekibin haftayı BAY geçmesi nedeniyle önümüzdeki günlerde PFDK tarafından açıklanacak.

Verilen cezaları az bulan Galatasaray bu konuda harekete geçti. TFF Hukuk Kurulu'na yazılı başvuruda bulunan sarı-kırmızılar cezalara itiraz etti. Ayrıca hukuk müşavirliğine görevlerini yapması konusunda uyarı yaptı.

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