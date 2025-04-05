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Haberler Fenerbahçe PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı!

PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı!

Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan ve olaylara sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), merakla beklenen kararlarını açıkladı. İşte o kararlar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2025 Cumartesi 18:34
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PFDK'dan Fenerbahçe'ye ceza yağdı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan ve olaylara sahne olan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), merakla beklenen kararlarını açıkladı.

Fenerbahçe cephesine ağır yaptırımların uygulandığı açıklamada, teknik direktör Jose Mourinho ile takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'e 3'er maç men cezası verildi.

Mert Hakan Yandaş ise 1 maç men cezası aldı.

İŞTE PFDK'NIN KARARLARI

"FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 504.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, müsabaka sonrası flaş röportaja ve basın toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 40/2. maddesi uyarınca 60.750.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. Teknik Sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX'in, emsal kararlar dikkate alınarak rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 292.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, 3 üyenin eylemin sevke uygun şekilde FDT'nin 44. Maddesi uyarınca saldırı olarak değerlendirilerek 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile cezalandırılması gerektiği yönündeki karşı oyu ile,(oyçokluğu)

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi MARIO JORGE DOS SANTOS BRANCO'nun, müsabaka esnasında akredite edilmediği T alanında bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. antrenörü SALVATORE FOTI'nin, rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 117.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. kaleci antrenörü SANDRO ZUFIC'in, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 78.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu FREDERICO RODRIGUES DE PAULA SANTOS'un, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir."

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