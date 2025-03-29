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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

Ülkesi Uruguay'a dönme ihtimaline karşılık kaleci transferi için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi aradığı ismi Romanya'da buldu. Sarı kırmızılı kurmayların FCSB'de ve Romanya Milli Takımı'nda adından söz ettiren Ștefan Tarnovanu için harekete geçmesi bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 10:32
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

Galatasaray'da 14 yıl boyunca kaleyi koruyan ve taraftarının büyük saygısını kazanan Fernando Muslera döneminin sonuna gelindi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

Sarı kırmızılılarla efsaneleşmiş eldivenin sezon sonunda ülkesi Uruguay'a dönme planları yapıyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

Yönetim bir yandan Muslera için görkemli bir organizasyon düşünürken diğer yandan da yerine geçecek kaleciyi aramaya başladı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

Kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray yönetiminin gündemine Romanya'dan yeni bir isim geldi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

Sarı kırmızılıların FCSB'de ve Romanya Milli Takımı'nda adından söz ettiren kaleci Stefan Tarnovanu için harekete geçmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

ROMANYA'DA DİKKATLER ONUN ÜZERİNDE

Rumen eldiven Stefan Tarnovanu, ülkesinde de yakından takip ediliyor. 24 yaşındaki eldiven Romanya'da Radu Dragușin ile beraber en başarılı kaleci olarak gösteriliyor. Romanya Milli Takımı'nda ve FCSB'de de bu sezon vazgeçilmez oldu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Rumen eldiven bu sezon 50 maçta kalesini korudu.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki kalecinin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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