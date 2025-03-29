TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!
Ülkesi Uruguay'a dönme ihtimaline karşılık kaleci transferi için kolları sıvayan Galatasaray yönetimi aradığı ismi Romanya'da buldu. Sarı kırmızılı kurmayların FCSB'de ve Romanya Milli Takımı'nda adından söz ettiren Ștefan Tarnovanu için harekete geçmesi bekleniyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Kaleci transferi için düğmeye basan Galatasaray yönetiminin gündemine Romanya'dan yeni bir isim geldi.
Sarı kırmızılıların FCSB'de ve Romanya Milli Takımı'nda adından söz ettiren kaleci Stefan Tarnovanu için harekete geçmesi bekleniyor.
ROMANYA'DA DİKKATLER ONUN ÜZERİNDE
Rumen eldiven Stefan Tarnovanu, ülkesinde de yakından takip ediliyor. 24 yaşındaki eldiven Romanya'da Radu Dragușin ile beraber en başarılı kaleci olarak gösteriliyor. Romanya Milli Takımı'nda ve FCSB'de de bu sezon vazgeçilmez oldu.
Galatasaray'ın transfer listesinin üst sıralarında yer alan Rumen eldiven bu sezon 50 maçta kalesini korudu.
Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan 24 yaşındaki kalecinin kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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