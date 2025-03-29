TRANSFER HABERİ - Galatasaray Muslera'nın alternatifini Romanya'da buldu!

ROMANYA'DA DİKKATLER ONUN ÜZERİNDE Rumen eldiven Stefan Tarnovanu, ülkesinde de yakından takip ediliyor. 24 yaşındaki eldiven Romanya'da Radu Dragușin ile beraber en başarılı kaleci olarak gösteriliyor. Romanya Milli Takımı'nda ve FCSB'de de bu sezon vazgeçilmez oldu.