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Haberler Galatasaray Osimhen’den gol sözü

Osimhen’den gol sözü

RAMS Park’taki derbide gol atan Osimhen, takım arkadaşlarına bugünkü Beşiktaş maçı öncesinde de gol sözü verdi ve “Beşiktaş’ı bana bırakın” dedi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2025 Cumartesi 06:50
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Osimhen’den gol sözü

Galatasaray'ınoynadığı son 5 maçta 8 gol atan Victor Osimhen, bugünkü Beşiktaş derbisi öncesinde takım arkadaşlarına ve teknik heyete gol sözü verdi. Formunun zirvesinde olan ve Nijerya Milli Takımı'ndaki iki maçta da iki gol atan başarılı futbolcunun dün, "İlk maçta gol attım. Bu maçta da atacağım. Beşiktaş'ı bana bırakın" dediği belirtildi. Osimhen, ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinde sarı-kırmızılıların ikinci golünü atmıştı. Aslan'ın Nijeryalı yıldızı, gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor. Şu ana kadar ligde 22 maça çıkan Victor Osimhen, 20 gol, 4 asistlik performans ortaya koydu.

DERBI KAYBETMEDI

Galatasaray bu sezon Süper Lig'de çıktığı 3 derbiyi de kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 yenerken, evinde 0-0 berabere kaldı. Aslan, Beşiktaş ile ise sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı. Cimbom, geride kalan 3 derbide 5 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

DEPLASMANDA 35 PUAN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 13 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan mücadelelerde 11 galibiyet, 2 beraberlikle 35 puan aldı ve bu alanda da zirvede yer alıyor.

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