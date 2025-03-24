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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! 25 milyon Euro...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! 25 milyon Euro...

Galatasaray yönetimi, bu sezon gösterdiği performans ile adından sıkça söz ettiren yıldızı Yunus Akgün için kararını verdi. İşte Avrupa'dan dev takımların radarında bulunan sarı kırmızılı oyuncu için yaşanan sıcak gelişme... | Son dakika spor haberleri (GS transfer haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mart 2025 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! 25 milyon Euro...

Galatasaray yönetiminin bir süredir sözleşmesini uzatmak için görüşmelerini sürdürdüğü Yunus Akgün ile her konuda anlaşmaya vardığı ve kısa süre içerisinde taraflar arasında yeni sözleşmenin imzalanacağı öğrenildi. Yeni kontratla birlikte 24 yaşındaki kanat oyuncusunun yıllık maaşının 2 milyon Euro seviyelerine çekilmesi bekleniyor. Yunus'un mevcut sözleşmesinde yer alan ve sezon sonunda 11 milyon Euro'ya düşecek serbest kalma maddesinin de yeni kontratla yükseltileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! 25 milyon Euro...

19 GOLE KATKI SAĞLADI

Takvim'de yer alan habere göre yönetimin Avrupa takımlarının radarında bulunan yıldız futbolcunun serbest kalma maddesini 25 milyon Euro'ya çıkaracağı belirlendi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün kararı! 25 milyon Euro...

Bu sezon Galatasaray formasıyla 34 resmi maçta görev yapan Yunus 11 gol, 8 asistle 19 gole katkı sağladı. Yıldız ismin 12 milyon Euro piyasa değeri bulunuyor.

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