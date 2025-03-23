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Haberler Galatasaray Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

Son dakika haberi: Galatasaray'da milli takımlara giden oyunculardan sakatlık haberleri geldi. Beşiktaş ve F.Bahçe derbileri öncesi Yunus, Kaan, Barış Alper, Sallai, Sanchez ve Morata herkesi endişelendirdi. İşte yıldız isimlerin son durumu... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 09:35
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Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

Sarı-kırmızılı takımda ilk 11'de yer alan önemli isimler milli takımlarda sakatlıklar geçirdi.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

İlk olarak Galatasaray'ın Macar futbolcusu Rolland Sallai, kasığından yaşadığı sakatlık sebebiyle Türkiye-Macaristan maçının kadrosunda yer almadı.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

A Milli Takım'da da Kaan Ayhan ve Barış Alper karşılaşma içerisinde sakatlık yaşadı. Kaan kadrodan çıkarken, Barış Alper devam ediyor. Yunus Akgün de sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

Yine Alvaro Morata da sakatlık kervanına katıldı. Deneyimli forvet, İspanya'nın önceki gün yaptığı idmanda geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kadroda yer almadı. Morata'nın durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

Aslan'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de ülkesinin Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson Becker ile çarpıştıktan sonra geçirdiği sarsıntı sebebiyle oyundan alındı. Sanchez'in doktor kontrolleri Kolombiya'da sürüyor.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

SANCHEZ'E ÖZEL KONTROL
Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpışıp kafasına darbe alan Davinson Sanchez'in durumu izleniyor.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

Kolombiya basını; Davinson Sanchez'in sağlık kontrolünden geçtiği ve hastanede doktorlar eşliğinde testler uygulandığı kaydedildi. 28 yaşındaki stoperin durumunun iyi olduğu vurgulandı.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

BURUK YAKINDAN İZLİYOR
Milli ara dönüşü Süper Lig'de Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanlarına çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularının sakatlık durumlarını yakından izliyor.

Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı

Buruk'un sürekli olarak bilgiler aldığı ve sağlık heyeti ile konuyu istişare ettiği bildirildi.

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