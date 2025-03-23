Galatasaray'a milli ara yaramadı! 6 futbolcu birden sakatlık yaşadı
Son dakika haberi: Galatasaray'da milli takımlara giden oyunculardan sakatlık haberleri geldi. Beşiktaş ve F.Bahçe derbileri öncesi Yunus, Kaan, Barış Alper, Sallai, Sanchez ve Morata herkesi endişelendirdi. İşte yıldız isimlerin son durumu... | GALATASARAY HABERLERİ
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Yine Alvaro Morata da sakatlık kervanına katıldı. Deneyimli forvet, İspanya'nın önceki gün yaptığı idmanda geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kadroda yer almadı. Morata'nın durumunun ciddi olmadığı kaydedildi.
Aslan'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez de ülkesinin Brezilya ile oynadığı maçta kaleci Alisson Becker ile çarpıştıktan sonra geçirdiği sarsıntı sebebiyle oyundan alındı. Sanchez'in doktor kontrolleri Kolombiya'da sürüyor.
SANCHEZ'E ÖZEL KONTROL
Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta Brezilya kalecisi Alisson Becker ile çarpışıp kafasına darbe alan Davinson Sanchez'in durumu izleniyor.
Kolombiya basını; Davinson Sanchez'in sağlık kontrolünden geçtiği ve hastanede doktorlar eşliğinde testler uygulandığı kaydedildi. 28 yaşındaki stoperin durumunun iyi olduğu vurgulandı.
BURUK YAKINDAN İZLİYOR
Milli ara dönüşü Süper Lig'de Beşiktaş ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe deplasmanlarına çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk oyuncularının sakatlık durumlarını yakından izliyor.
Buruk'un sürekli olarak bilgiler aldığı ve sağlık heyeti ile konuyu istişare ettiği bildirildi.
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