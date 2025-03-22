1 Osimhen 2 Mertens

Sezona fırtına gibi girmesine rağmen sonrasında oyununda büyük düşüş yaşayan Galatasaray'da en fazla eleştirilen isimlerin başında tecrübeli yıldız Dries Mertens geliyordu... Belçikalı'nın performansında düşüş yaşaması, 11'deki yerini kaybetmesine de neden oldu. Özellikle Çaykur Rizespor maçının ardından oynanan karşılaşmalarda Mertens, ilk 11'de şans bulamadı. F.Bahçe maçında 12, K.Paşa karşında 1, Antalya mücadelesinde de 22 dakika görev yaptı.

23 GOLE KATKI YAPTI

Alanyaspor deplasmanında ise oyuna dahi giremeyen Mertens, buna rağmen takıma en fazla skor katkısı yapan isimlerin başında geliyor... Bu sezon tüm kulvarlarda sarı-kırmızılı formayla 42 maça çıkan Mertens, Victor Osimhen'in ardından takımın en skorer ismi. Belçikalı 10 numara, şu ana kadar 5 gol attı ve 18 defa da asist yaptı. Osimhen ise bu sezon 30 maçta 26 gol ve 5 asistlik performansla Galatasaray'a en fazla skor katkısı veren ilk isim konumunda bulunuyor.