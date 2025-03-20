İdolüm Ronaldo

Barış Alper Yılmaz, GQ Türkiye Dergisi'ne konuştu. İdolünün Cristiano Ronaldo olduğunu aktaran Barış Alper, "Cristiano Ronaldo. Gerçek bir ikon. Sahadaki lider duruşu, hiç bitmeyen enerjisi, mücadele gücü ve çalışkan yapısıyla örnek aldığım isim olduğunu söyleyebilirim. İlerlemiş yaşına rağmen sahaya koyduğu karakter ve kırdığı rekorlarla da birçok futbolcu için neden rol model olduğunu gösteriyor" dedi. Okan Buruk'un kariyerindeki öneminden söz eden milli futbolcu, "Galatasaray'daki son üç sezonumda işler her zaman yolunda gitmedi ama Okan hocamızın liderliğinde takım olarak her seferinde daha güçlü kalktık. Hocamızın güçlü karakteri ve bizleri bir arada kenetlemesi, zor günlerde ayağa kalkmamızı kolaylaştırıyor" diye yorumladı.

EURO 2024 GURURU

EURO 2024'te Türkiye'nin çeyrek finale yükselmesine değinen Barış Alper Yılmaz, "EURO 2024 hem biz futbolcular hem de Türk halkı için çok önemli bir organizasyondu. Şanlı bayrağımızı böylesi önemli bir organizasyonda en yukarılarda dalgalandırmak için var gücümüzle mücadele ettik. Ben de bireysel olarak iyi bir turnuva geçirdiğimi düşünüyorum. Teknik Direktör Vincenzo Montella nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hollanda maçında da dünyanın en iyi stoperlerinden Van Dijk'la tatlı-sert mücadeleye girdik" görüşünü aktardı.

HÜCUMU SEVİYORUM

Birçok farklı mevkiide oynayabilen Barış Alper Yılmaz, "Kariyerimin başından bu yana hücumda görev yapan bir oyuncu olarak hücum hattında oynamayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim ama defans hattında görev yaptığımda da defansif anlamda kendimi geliştirmek hoşuma gidiyor" yorumunda bulundu.

MERTENS ÖRNEK İSİM

A Milli Takım ve Galatasaray'daki takım arkadaşlarından da bahseden Barış Alper, "Dries Mertens'in hem saha içi hem de saha dışında örnek bir isim olduğunu düşünüyorum. Yerli olarak da Türk futboluna ve Milli takımımıza önemli katkılar veren Arda Turan, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu söyleyebilirim" dedi.