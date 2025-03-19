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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz GQ dergisine özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Okan Buruk'a övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 12:46
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GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz GQ dergisine özel açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

"TÜRKİYE'DE DAHA FAZLA BASKI VAR"

"Türkiye'de, Avrupa'nın diğer ülkelerine göre futbolcular ve kulüpler üzerindeki baskı daha fazla. Taraftarlarımız çok tutkulu, 7/24 takımlarını düşünerek yaşıyorlar. Bu nedenle her maçı kazanmamız ve sürekli başarılı olmamız bekleniyor. Bu da hata yapma veya kötü oynama lüksümüzün olmadığı anlamına geliyor."

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

"ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUM"
"Eleştiri elbette olacak, her işte eleştiriyi normal karşılıyorum. Sonuçta biz de makine değiliz, iyi veya kötü günlerimiz olacak ve buna bağlı olarak eleştirilmemiz de gayet doğal. Önemli olan, eleştirinin saygı sınırlarını aşmaması. Ben şahsen eleştirileri her zaman dikkate alıyor ve onlardan kendime pozitif yönde bir şeyler katıyorum.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

"HOCAMIZIN LİDERLİĞİNDE KENETLENDİK"
"Galatasaray'daki son üç sezonumda işler her zaman yolunda gitmedi, ancak Okan hocamızın liderliğinde takım olarak her seferinde daha güçlü ayağa kalktık. Hocamızın güçlü karakteri ve bizi bir arada kenetlemesi, zor günlerde toparlanmamızı kolaylaştırıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

En çok hangi mevkide oynamayı seviyorsun?

"HÜCUM HATTINDA OYNAMAYI SEVİYORUM"

"Önceliğim takımıma katkı vermek. Kariyerimin başından bu yana hücumda görev yapan bir oyuncu olarak hücum hattında oynamayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ancak defans hattında görev aldığımda da savunma açısından kendimi geliştirmek hoşuma gidiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

"RONALDO'YU ÖRNEK ALIYORUM"
"İdolüm kesinlikle Cristiano Ronaldo. Gerçek bir ikon. Sahadaki lider duruşu, hiç bitmeyen enerjisi, mücadele gücü ve çalışkan yapısıyla örnek aldığım isim olduğunu söyleyebilirim."

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

Van Dijk'le ikili mücadelen çok konuşuldu. O anları fiziksel güç ve dayanıklılık açısından anlatır mısın?

"Rize'nin yaylalarında büyüdüğüm için genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Şaka bir yana, burada en önemli faktörün genç yaştan itibaren ekstra çalışmalar yapmak olduğunu düşünüyorum. Genetik açıdan avantajlı olduğum bir gerçek, ancak bunu futbol sahasında ikili mücadelelerde üstünlüğe çevirmek için çalışmaları sürekli sürdürmek ve kendini geliştirmek gerekiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

Birlikte oynamayı hayal edip bunu başardığın oyuncular kimler?

"Hâlâ takım arkadaşım olan Dries Mertens'in saha içi ve dışında örnek bir isim olduğunu düşünüyorum. Yerli olarak ise Arda Turan, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu söyleyebilirim. Arda abi ve Burak abi, yurt içinde ve dışında önemli başarılar kazandı. Hakan abi ise Avrupa'da oynadığı her takıma katkı sağlayan lider bir profesyonel"

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