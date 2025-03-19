GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!

Van Dijk'le ikili mücadelen çok konuşuldu. O anları fiziksel güç ve dayanıklılık açısından anlatır mısın? "Rize'nin yaylalarında büyüdüğüm için genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Şaka bir yana, burada en önemli faktörün genç yaştan itibaren ekstra çalışmalar yapmak olduğunu düşünüyorum. Genetik açıdan avantajlı olduğum bir gerçek, ancak bunu futbol sahasında ikili mücadelelerde üstünlüğe çevirmek için çalışmaları sürekli sürdürmek ve kendini geliştirmek gerekiyor.