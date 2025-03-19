GALATASARAY HABERLERİ - Barış Alper Yılmaz'dan flaş Okan Buruk sözleri!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz GQ dergisine özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Okan Buruk'a övgü dolu sözler söyledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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"ELEŞTİRİLERİ DİKKATE ALIYORUM"
"HOCAMIZIN LİDERLİĞİNDE KENETLENDİK"
"Galatasaray'daki son üç sezonumda işler her zaman yolunda gitmedi, ancak Okan hocamızın liderliğinde takım olarak her seferinde daha güçlü ayağa kalktık. Hocamızın güçlü karakteri ve bizi bir arada kenetlemesi, zor günlerde toparlanmamızı kolaylaştırıyor.
En çok hangi mevkide oynamayı seviyorsun?
"HÜCUM HATTINDA OYNAMAYI SEVİYORUM"
"Önceliğim takımıma katkı vermek. Kariyerimin başından bu yana hücumda görev yapan bir oyuncu olarak hücum hattında oynamayı daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Ancak defans hattında görev aldığımda da savunma açısından kendimi geliştirmek hoşuma gidiyor.
"RONALDO'YU ÖRNEK ALIYORUM"
"İdolüm kesinlikle Cristiano Ronaldo. Gerçek bir ikon. Sahadaki lider duruşu, hiç bitmeyen enerjisi, mücadele gücü ve çalışkan yapısıyla örnek aldığım isim olduğunu söyleyebilirim."
Van Dijk'le ikili mücadelen çok konuşuldu. O anları fiziksel güç ve dayanıklılık açısından anlatır mısın?
"Rize'nin yaylalarında büyüdüğüm için genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Şaka bir yana, burada en önemli faktörün genç yaştan itibaren ekstra çalışmalar yapmak olduğunu düşünüyorum. Genetik açıdan avantajlı olduğum bir gerçek, ancak bunu futbol sahasında ikili mücadelelerde üstünlüğe çevirmek için çalışmaları sürekli sürdürmek ve kendini geliştirmek gerekiyor.
Birlikte oynamayı hayal edip bunu başardığın oyuncular kimler?
"Hâlâ takım arkadaşım olan Dries Mertens'in saha içi ve dışında örnek bir isim olduğunu düşünüyorum. Yerli olarak ise Arda Turan, Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'nu söyleyebilirim. Arda abi ve Burak abi, yurt içinde ve dışında önemli başarılar kazandı. Hakan abi ise Avrupa'da oynadığı her takıma katkı sağlayan lider bir profesyonel"
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