Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."
Son dakika haberi: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Emerson Royal ile ilgilendiği iddia edilmişti. Brezilyalı sağ bekin menajerliğini yapan babası Emerson Zulu, sarı kırmızılı kulübe olan transfer süreciyle ilgili konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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26 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda babası olan menajeri Emerson Zulu, MilanNews'a verdiği röportajda, Emerson'un sağlık durumu ve Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.
NTV Spor'un derlediği habere göre; oğlunun sakatlığının iyileşme aşamasında olduğu dile getiren Zulu, "İyi durumda. Elbette sakatlığı yüzünden hayal kırıklığına uğradı, ancak şimdi geri dönmeye yakın olduğu için heyecanlı. Sakatlıklar bu oyunun bir parçası ve şimdi hedef daha güçlü bir şekilde geri dönmek." ifadelerini kullandı.
"SOMUT BİR GÖRÜŞME OLMADI"
Emerson Zulu, oğlu Emerson'un ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağına dair çıkan iddialarla ilgili bir soru üzerine ise "Bizim için hiçbir zaman somut bir müzakere olmadı. Bunun gerçekleşeceğine inanmadık ve bunun hakkında çok az şey biliyorduk. Ortaya çıkan ve hızla kaybolan bir söylentiydi." yanıtını verdi.
Geçtiğimiz yaz 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Tottenham'da Milan'a transfer olan Emerson Royal, 26 maçta forma giydi ve sahada kaldığı 1868 dakikada skor katkısı sağlayamadı.
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