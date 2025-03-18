Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

NTV Spor'un derlediği habere göre; oğlunun sakatlığının iyileşme aşamasında olduğu dile getiren Zulu, "İyi durumda. Elbette sakatlığı yüzünden hayal kırıklığına uğradı, ancak şimdi geri dönmeye yakın olduğu için heyecanlı. Sakatlıklar bu oyunun bir parçası ve şimdi hedef daha güçlü bir şekilde geri dönmek." ifadelerini kullandı.