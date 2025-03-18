  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Son dakika haberi: Galatasaray'ın ara transfer döneminde Emerson Royal ile ilgilendiği iddia edilmişti. Brezilyalı sağ bekin menajerliğini yapan babası Emerson Zulu, sarı kırmızılı kulübe olan transfer süreciyle ilgili konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2025 Salı 14:06
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile anılan Milan'ın sağ beki Emerson Royal'in menajerliğini yapan babası Emerson Zulu, sarı kırmızılı takımla ilgili çıkan iddialara yanıt verdi.

Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Geçtiğimiz ocak ayında Emerson'un Milan'dan ayrılmaya yakın olduğu ve Galatasaray'ın bu transfer için en iddialı kulüp konumunda bulundığı iddia edilmişti.

Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

Everton ve Fulham'ın da gündeminde olan Brezilyalı sağ bek için yapılan transfer girişimleri, futbolcunun iki ay önce Girona ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında yaşadığı sakatlığın ardından rafa kaldırılmıştı.

Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

26 yaşındaki oyuncunun aynı zamanda babası olan menajeri Emerson Zulu, MilanNews'a verdiği röportajda, Emerson'un sağlık durumu ve Galatasaray'a transfer olma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

NTV Spor'un derlediği habere göre; oğlunun sakatlığının iyileşme aşamasında olduğu dile getiren Zulu, "İyi durumda. Elbette sakatlığı yüzünden hayal kırıklığına uğradı, ancak şimdi geri dönmeye yakın olduğu için heyecanlı. Sakatlıklar bu oyunun bir parçası ve şimdi hedef daha güçlü bir şekilde geri dönmek." ifadelerini kullandı.

Emerson'un babasından flaş transfer itirafı! "Galatasaray..."

"SOMUT BİR GÖRÜŞME OLMADI"

Emerson Zulu, oğlu Emerson'un ocak ayında Galatasaray'a transfer olacağına dair çıkan iddialarla ilgili bir soru üzerine ise "Bizim için hiçbir zaman somut bir müzakere olmadı. Bunun gerçekleşeceğine inanmadık ve bunun hakkında çok az şey biliyorduk. Ortaya çıkan ve hızla kaybolan bir söylentiydi." yanıtını verdi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emerson'un babasından transfer itirafı! Emerson'un babasından transfer itirafı! 14:05
Bursaspor Adem Çağlayan ile anlaştı Bursaspor Adem Çağlayan ile anlaştı 13:48
A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı! A Milli Takımımızdan 18 Mart mesajı! 13:34
Mehmet Topal için resmi açıklama geldi! Mehmet Topal için resmi açıklama geldi! 13:24
Osimhen'in geleceği için kritik tarih! Osimhen'in geleceği için kritik tarih! 12:59
Talisca beklentilerin altında kaldı! Talisca beklentilerin altında kaldı! 10:04
Daha Eski
G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! G.Saray'dan F.Bahçeli yıldıza kanca! 10:30
Alperen'den bir "duble-duble" daha! Alperen'den bir "duble-duble" daha! 10:34
G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor G.Saray'da ayrılık! Geldiği gibi gidiyor 11:02
Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! Beşiktaş’ta Solskjaer’in raporu bekleniyor! 11:05
Messi kadroya dahil edilmedi! Messi kadroya dahil edilmedi! 11:09
ManU'yu sırtlayan adam: Bruno Fernandes ManU'yu sırtlayan adam: Bruno Fernandes 11:11