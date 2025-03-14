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Haberler Galatasaray Galatasaray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı!

Galatasaray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı!

Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor’u konuk etti. Mücadelenin 42. dakikasında VAR kontrolü sonrasında Galatasaray penaltı kazandı. İşte penaltı pozisyonu... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 21:26 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 21:34
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Galatasaray VAR kontrolü sonrasında penaltı kazandı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Mücadelede dikkat çeken an, 42. dakikada yaşandı. Galatasaraylı futbolcular, ceza sahası içinde elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Bu sırada VAR odasından gelen uyarı üzerine, maçın hakemi Ozan Ergün pozisyonu izlemek için VAR monitörüne gitti.

Pozisyonu detaylı bir şekilde inceleyen Ozan Ergün, elle oynama tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Alvaro Morata, topun başına geçti. Morata'nın kullandığı penaltı vuruşu ağlarla buluştu ve Galatasaray skoru 2-0'a taşıdı.

İŞTE O POZİSYON

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

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