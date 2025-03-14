Galatasaray 4-0 Onvo Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede rakibini 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Bu sonuçla Galatasaray puanını 71'e yükseltirken, Onvo Antalyaspor 33 puanda kaldı.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

22. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza yayının gerisinde topla buluşan Frankowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25. dakikada Sara'nın sol kanattan yaptığı ortada uzak direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, kafayla topu içeriye çevirdi. Osimhen'in altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin üstüne çarparak auta gitti.

30. dakikada Galatasaray öne geçti. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Morata, meşin yuvarlağı uzak direğe doğru çevirdi. Osimhen, arka direkte yaptığı dokunuşla topu filelere gönderdi: 1-0.

44. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. 41'inci dakikada Sara'nın kullandığı kornerde Sanchez'in kafa vuruşunda top, Safuri'den döndü. Pozisyon bittikten sonra VAR'ın uyarısı üzerine maçın hakemi Ozan Ergün, saha kenarına geldi. Pozisyonu izleyen ve Safuri'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Ozan Ergün, penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada penaltıyı kullanan Morata, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

45+3. dakikada Galatasaray, farkı 3'e çıkardı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe doğru topu çevirdi. Altıpas içinde bulunan Osimhen, yaptığı vuruşla ağları sarstı: 3-0.

İlk yarı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR

52. dakikada Galatasaray, durumu 4-0 yaptı. Petrusenko'nun hatalı pasında ceza yayı civarında topu önünde bulan Yunus Akgün, savunmanın arkasına sarkan Osimhen'e meşin yuvarlağı aktardı. Osimhen'in ceza sahası sağ çaprazından bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 4-0.

73. dakikada Veysel Sarı'nın ileriye şişirdiği uzun topta Gaich, Davinson Sanchez'le mücadelesi sonrası penaltı noktası civarında göğsüyle meşin yuvarlağı Van de Streek'e indirdi. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Muslera, topu önledi.

77. dakikada Mertens'in pasında savunmanın arkasına sarkan Morata'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Kenan Piric, meşin yuvarlağı çeldi.

82. dakikada Sallai'nin pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Morata'nın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

90. dakikada Morata'nın pasında topla buluşan Frankowski'nin ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta kaleci Kenan Piric, sağına yatarak meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Mertens, şut çekmek yerine pas vermeyi tercih etti. Antalyaspor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

Galatasaray, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek hafta Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. Onvo Antalyaspor ise evinde Corendon Alanyaspor'u ağırlayacak.