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Haberler Galatasaray Cimbom'un gözü 10'da

Cimbom'un gözü 10'da

Galatasaray, Bugün kazanıp, Fenerbahçe ile aradaki farkı açmak istiyor. Antalyaspor'u devirmesi halinde en yakın rakibi ile puan farkını 10'a çıkartacak olan sarı-kırmızılı takım, böylece takipçisi F.Bahçe'nin üzerinde büyük baskı oluşturacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 Cuma 06:50
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Cimbom'un gözü 10'da

Dört maçlık galibiyet özlemini Alanya deplasmanında sonlandıran G.Saray, bugün konuk edeceği Antalya'yı devirerek yeni bir seri yakalamak istiyor. Bu karşılaşma sarı-kırmızılılar açısından sadece 3 puan anlamı taşımıyor. Olası bir galibiyet halinde Cimbom, 2 maç fazlasıyla F.Bahçe'nin tam 10 puan önüne geçmiş olacak ve rakibine psikolojik baskı oluşturacak. Süper Lig'de son 10 maçına giren sarı-kırmızılılar bugün kazanıp hedefe adım adım ilerlemenin planlarını yapıyor.

17 MAÇLIK SERİ

Bu sezon ligde geride kalan 26 hafta da yenilgi yüzü görmeyen Okan Buruk'un öğrencileri, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada rakibini deplasmanda 3-0 yenmeyi başarmıştı. İki takım daha önce lig tarihinde 57 kez karşı karşıya gelirken sarı-kırmızılılar 36, kırmızıbeyazlılar 7 galibiyet aldı ve 14 mücadele eşitlikle sona erdi. Ayrıca iki takım arasındaki son 17 lig maçında G.Saray hiç yenilmedi. Antalya son galibiyetini 2015-16 sezonunda aldı.

2 İSİM SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda bugünkü karşılaşma öncesinde iki isim sarı kart sınırında bulunuyor. Victor Osimhen ve Macar futbolcu Roland Sallai, bugün sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

GOL YEMİYOR!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk kariyerinde birlikte aynı takımda forma giydiği Emre Belözoğlu ile teknik adamlık kariyerinde 4. kez karşılaşacak. Geride kalan 3 mücadelede Buruk'un takımı 3 galibiyet elde ederken, 11 gol atıp hiç gol yemedi.

ÜÇ EKSİK VAR

Antalyaspor maçı öncesi Galatasaray'da 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığı bulunan İsmail Jakobs'un yanı sıra sarı kart cezalısı Ahmed Kutucu ve Alanya maçında koridorda kırmızı kart gören Günay Güvenç kadroda yer alamayacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Barış, Morata, Osimhen

Antalyaspor: Piric, Kelven, Bünyamin, Abdürrahim, Veysel, Erdal, Safuri, Kalunzinski, Van de Streek, Larsson, Samudio

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