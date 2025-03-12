  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu. Özbek'in Mourinho ve Fenerbahçe göndermeleri dikkat çekti. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 13:52 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 14:33
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Mourinho ve Fenerbahçe'ye flaş gönderme!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Mart ayı olağan Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Özbek'in Mourinho ve Fenerbahçe göndermeleri dikkat çekti. İşte o ifadeler...

"SATIŞLARDA AVRUPA'NIN İLK 10 TAKIMI ARASINDAYIZ"

"2019 yılında 25 milyon Euro olan forma ve ürün satış hasılatını bugün 85 milyon Euro seviyelerine getirmiş bulunuyoruz. Bu büyük başarı tablosu bizi Avrupa'nın ilk 10 takımı arasına sokuyor. Bu sene 1 milyon forma satışı hedefiyle yola çıktık. Şu an 670 bin seviyelerini geçtik. Sezon sonu gelmeden bu hedefe ulaşacağız. Satışlarımız gayet güzel gidiyor."

"GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI"

"Galatasaray bir dünya markası. Ona yakışır şekilde tesislerinin olması gerekiyor. Bizi cesaretlendiren, Galatasaray armasının peşinde koşmaya cesaretlendiren husus bu... Bütün imkanlarımızla Galatasaray'ı daha güzel günlere taşımak için çalışıyorum. Sadece sizden bir şey istiyorum: Yaptığımız işlerde cesaretlendirin!"

FENERBAHÇE VE MOURINHO'YA GÖNDERME: IRKÇI HOCALARINA ALKIŞ TUTUYORLAR!

"Futbol takımımız 25. şampiyonluğa ve 5. yıldıza doğru ilerliyor. Her gün kirli projelerle Galatasaray'ı konuşuyorlar. Her gün başka bir yalanı kameralar karşısında yüzleri kızarmadan söylemekten, çekinmiyorlar. Türk futbolunu, Türk insanını her gün sistematik şekilde aşağılamaya çalışan, ırkçı söylemlerde bulunan hocalarına alkış tutuyorlar. Allah kimseyi sırf bir şampiyonluk kazanmak için böyle bir durumu savunma zorunda bırakmasın."

Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur
REKLAM - Vakıf Katlıım
DİĞER
Bir Gece Masalı'nda iyileşen Mahir, Selim’in peşine düştü!
Başkan Erdoğan'dan "Suriye" uyarısı: Mezhep temelli fitne ateşi yakılmak isteniyor | CHP ve Özgür Özel'e sert tepki
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler...
Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Morais: Oyuncularım övgüyü hak ediyor Morais: Oyuncularım övgüyü hak ediyor 14:04
Özbek'ten Mou ve F.Bahçe'ye gönderme! Özbek'ten Mou ve F.Bahçe'ye gönderme! 13:52
Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur Saint-Maximin'den olay paylaşım! Bu gönderme çok konuşulur 12:57
F.Bahçe Beko ASVEL'i konuk ediyor F.Bahçe Beko ASVEL'i konuk ediyor 12:40
Cavaliers'tan üst üste 15. galibiyet Cavaliers'tan üst üste 15. galibiyet 12:35
Belözoğlu'nun acı günü! Belözoğlu'nun acı günü! 12:28
Daha Eski
"Arda'nın yerinde olsam..." "Arda'nın yerinde olsam..." 12:20
Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! Beşiktaş'ta iki ayrılık birden! 12:18
Yamal tarihe geçti Yamal tarihe geçti 12:13
F.Bahçeli taraftarlara uyarı! Deplasman yasağı... F.Bahçeli taraftarlara uyarı! Deplasman yasağı... 11:49
Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman? Rangers - Fenerbahçe maçı ne zaman? 11:37
Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 25'te tek Türk ekibi var Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 25'te tek Türk ekibi var 11:30