Mayısa kadar böyle gideceğiz

Alanya'daki karşılaşmada sahanın en iyilerinden birisi olan Davinson Sanchez, son maçlarda iyi olmadıklarını itiraf etti. Arkadaşlarını tebrik ederek sözlerini sürdüren Sanchez, "İlk yarıda birkaç şans vardı ama faydalanamadık. Kaostan bir gol yedik. Önümüzde finaller var, her maç bir final. Galatasaray'ız, bunun farkındayız, sakin olacağız, kendimiz olacağız. Bu 3 puan üzerinden momentum yaratacağız ve mayıs kadar gideceğiz. Herkes Galatasaray'ı yenmek istiyor, çünkü ülkenin en büyük takımıyız."