Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello'dan Türkiye açıklaması! "Beni en çok şaşırtan durum..."

Galatasaray devre arası transferi Alvaro Morata'nın eşi Alice Campello dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldızın eşinin Türkiye ile ilgili itirafları gündem oldu. İşte o ifadeler...

"HER AŞAMA ÖZEL BİR ŞEY BARINDIRIYOR"

"Çok güzel bir dönemdeyim. Hayatımda istediğim her şeyi yavaş yavaş elde ediyorum. Bence her aşama güzel ve özel bir şey barındırıyor. 30 yaşındayım ve geriye dönüp baktığımda dört çocuğum var. Çok genç yaşta evlendim ve birçok ülke değiştirdim. 30 yıl içinde çok şey yaşadım."

"EVİMDE HİSSEDİYORUM"

İspanya'da konuşan Campello, yaşamak istediği ülkeyle ilgili gelen soruya, "Çok mutluyum. Kendimi evimde hissediyorum. Hayatım boyunca burada yaşamak istiyorum, burayı çok seviyorum. Bana davranış şeklinizi seviyorum." ifadeleri ile cevap verdi.

"HER ŞEY İYİ GİDİYOR"

Morata'nın transferi ve İstanbul'daki hayatları ile ilgili Campello, "Önemli olan birlikte olmamız. Şu anda İstanbul'dayız ve her şey çok iyi gidiyor. Türkiye'deki insanların çok sıcakkanlı olmasına şaşırdım." dedi.