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Haberler Galatasaray Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" açıklamasının ardından suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Dünya basını, sarı-kırmızılıların bu açıklamasının manşetlere taşıdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 11:43
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Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor.

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun maç sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu.

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

Portekizli çalıştırıcı, "Hakeme teşekkür etmeliyim. Bahsettiğiniz pozisyonda rakip kulübede herkes maymun gibi oyuncunun başında zıplıyorlardı. Türk hakem olsaydı 1'inci dakikadan sarı kartı verirdi ve 5'inci dakikada onu değiştirmem gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

Galatasaray ise Mourinho'nun bu açıklaması sonrası ırkçı söylem nedeniyle savcılığıa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

NTV Spor'un derlediği habere göre, Galatasaray'ın bu hamlesi dünya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

BBC: Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

INDEPENDENT: Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

RECORD: Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

MARCA: Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

AP: Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı

Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler

SKY SPORTS: Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor.

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