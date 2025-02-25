Dünya basını Galatasaray'ın Mourinho için yaptığı suç duyurusunu konuşuyor! İşte o manşetler
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'nun "Maymun gibi zıpladılar" açıklamasının ardından suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Dünya basını, sarı-kırmızılıların bu açıklamasının manşetlere taşıdı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray ise Mourinho'nun bu açıklaması sonrası ırkçı söylem nedeniyle savcılığıa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye'de çalışmaya başladığından beri düzenli olarak Türk insanını aşağılayıcı sözler sarf eden Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bugün ahlak dışı ifadelerine insanlık dışı söylemleri de eklemiştir. Jose Mourinho hakkında bu ırkçı söylemleri nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı, UEFA ve FIFA nezdinde de şikayetçi olacağımızı bildiririz. Tüm bu girişimlerimizin yanında "Ahlak timsali" rakibimizin teknik direktörlerinin bu söylemi hakkında göstereceği tavrı takip edeceğiz." ifadelerine yer verildi.
NTV Spor'un derlediği habere göre, Galatasaray'ın bu hamlesi dünya basınında da geniş yer buldu. İşte atılan manşetler...
BBC: Galatasaray, Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalar yapmakla' suçladı
INDEPENDENT: Jose Mourinho'nun 'ırkçı açıklamalar' yaptığı iddia edildi
RECORD: Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya ırkçılık davası
MARCA: Türkiye'de büyük yangın: Galatasaray, Mourinho hakkında "ırkçı açıklamalar" nedeniyle cezai işlem başlatılmasını istedi
AP: Galatasaray, Mourinho'yu Türkiye lig maçının ardından ırkçı yorumlar yapmakla suçladı
SKY SPORTS: Galatasaray, Jose Mourinho'yu 'ırkçı açıklamalarda bulunmakla' suçluyor ve hukuki işlem tehdidinde bulunuyor.
SPORT: Mourinho hakkında ırkçılık nedeniyle dava açılması istendi
TUTTOSPORT: Mourinho şok etti, Galatasaray ırkçılık iddialarını dile getirdi
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