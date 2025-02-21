GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Gösterdiği performansla tepki çeken Sarı-kırmızılıların yeni transferi Carlos Cuesta'nın istatistikleri şoke etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Beklenen performansın altında kalan Kolombilyalı stoperin istatistikleri dikkat çekti.
İLK YARIDA 9 TOP KAYBI
Milliyet'te yer alan habere göre; Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.
İŞTE CUESTA'NIN İSTATİSTİKLERİ
Toplam Müdahele: 1
İkili mücadele: 2/2
Top Kaybı: 9
İsabetli pas: 23/31 (74%)
Kilit Pas: 1
Uzun top: 1 (0)
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