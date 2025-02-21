GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

İLK YARIDA 9 TOP KAYBI

Milliyet'te yer alan habere göre; Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.