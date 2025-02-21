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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray evinde AZ Alkmaar ile 2-2 berabere kaldı. Gösterdiği performansla tepki çeken Sarı-kırmızılıların yeni transferi Carlos Cuesta'nın istatistikleri şoke etti. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 09:58
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GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile kozlarını paylaştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

Sarı kırmızılılar 4-1 biten ilk maçında rövanşında rakibiyle 2-2 berabere kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

Galatasaray'da ara transfer döneminde kadroya katılan Carlos Cuesta, AZ Alkmaar karşısında etkisiz performans ortaya koydu.

GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

Beklenen performansın altında kalan Kolombilyalı stoperin istatistikleri dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

İLK YARIDA 9 TOP KAYBI
Milliyet'te yer alan habere göre; Carlos Cuesta ilk yarıda 9 top kaybı yaptı. Bir kez uzun top oynayan yıldız isim isabet sağlayamadı. İkili mücadeleleri kazanan Kolombiyalı yıldız yüzde 74 pas isabetiyle oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Carlos Cuesta sınıfta kaldı! Şoke eden istatistikler

İŞTE CUESTA'NIN İSTATİSTİKLERİ

Toplam Müdahele: 1
İkili mücadele: 2/2
Top Kaybı: 9
İsabetli pas: 23/31 (74%)
Kilit Pas: 1
Uzun top: 1 (0)

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