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Haberler Galatasaray Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı. Öte yandan federasyonun aldığı bu tarihi kararın perde arkası da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 13:06
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Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında dev derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklamıştı.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Hacıosmanoğlu, "Biz bu tartışmaların önünü kesmek için, hakem arkadaşlarımızı da tartışır konuma sokmamak için bu maçın hakemi dünya çapında yabancı bir hakem olacak. Salı günü yazışmalar yapıldı, teyitleri de alındı. Tabii hakemin dünya çapında bir hakem olduğunu söyleyebilirim. Hakem atamalarına MHK bakıyor. Hafta sonu hakem açıklanırken ona da bakarsınız." ifadelerini kullandı.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Derbiyi hangi hakemin yöneteceği merakla beklenirken, TFF'de konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Pazartesi günü RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasının yankılar sürerken, dev maça Sloven hakemin seçilmesinin perde arkası da ortaya çıktı.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

TFF UEFA'DAN GÖRÜŞ ALDI

Sabah'ın haberine göre, tarihi kararın öncesinde TFF'nin UEFA'dan görüş aldığı belirtildi.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

TFF, yabancı hakem kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile müzakere gerçekleştirdi.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Bu müzakerede ise derbinin hakemi olarak Slavko Vincic öncelik olarak belirlendi.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Ardından TFF Yönetim Kurulu toplandı ve her yönetici net fikrini beyan etti.

Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...

Toplantıda oy birliği ile yabancı hakem kararı çıkarken bundan sonraki derbiler için de yabancı hakem talebinin geleceği belirtildi ve bu konu tartışıldı.

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