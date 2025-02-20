Gerçek ortaya çıktı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in seçilmesinin sebebi...
Son dakika spor haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic'in yöneteceğini açıkladı. Öte yandan federasyonun aldığı bu tarihi kararın perde arkası da ortaya çıktı. İşte detaylar...
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Derbiyi hangi hakemin yöneteceği merakla beklenirken, TFF'de konuyla ilgili resmi açıklama geldi.
Pazartesi günü RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak.
Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic'in atanmasının yankılar sürerken, dev maça Sloven hakemin seçilmesinin perde arkası da ortaya çıktı.
TFF UEFA'DAN GÖRÜŞ ALDI
Sabah'ın haberine göre, tarihi kararın öncesinde TFF'nin UEFA'dan görüş aldığı belirtildi.
TFF, yabancı hakem kararını alırken UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti ile müzakere gerçekleştirdi.
Bu müzakerede ise derbinin hakemi olarak Slavko Vincic öncelik olarak belirlendi.
Ardından TFF Yönetim Kurulu toplandı ve her yönetici net fikrini beyan etti.
Toplantıda oy birliği ile yabancı hakem kararı çıkarken bundan sonraki derbiler için de yabancı hakem talebinin geleceği belirtildi ve bu konu tartışıldı.
Yönetim kurulu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na tam yetki verdi.
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