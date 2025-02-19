  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk farklı bir dizilişle takımını sahaya sürmeye hazırlanırken, yeni transferi de kulübeye çekecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:38 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:39
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne olacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Mücadele öncesi Galatasaray 63 puanla zirvede bulunurken, 57 puanlı Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde derbiyi kazanarak puan farkını artırmak istiyor. Sarı-lacivertlilerse kritik maçtan zaferle ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Rize'de kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk çıkış formülünü buldu.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Milliyet'in haberine göre Buruk, Rize'de son yarım saat beraber oynayan ve son derece etkili bir görüntü çizen kadroyla derbiye çıkacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Buna göre üçlü savunmadan memnun kalmayan Okan Hoca, dörtlü defansa dönecek.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

CUESTA KULÜBEYE

Böylece derbide Cuesta kulübeye çekilip, Frankowski-Sanchez-Abdülkerim-Eren Elmalı yine beraber forma yiyecek.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Osimhen hücumdaki tek silah olarak sahada görev yapacak.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Mario Lemina 11'e monte edilerek orta saha güçlendirilecek. Gabonlu futbolcunun sahaya girmesiyle beraber başta Sara olmak üzere diğer takım arkadaşlarını da yukarı çekerken, Osimhen'in golünde de asist yapmıştı.

GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Bu kararda Mertens'in son dönemde düşen performansının da etkili olduğu belirtildi.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan derbi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor Buruk'tan derbi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor 09:38
F.Bahçe tur için sahaya çıkıyor F.Bahçe tur için sahaya çıkıyor 09:34
Ay-yıldızlılar İtalya'yı konuk edecek Ay-yıldızlılar İtalya'yı konuk edecek 09:31
Dev derbinin hakemi belli oldu! Dev derbinin hakemi belli oldu! 09:29
G.Saray Avrupa'da zoru başarmaya çalışacak G.Saray Avrupa'da zoru başarmaya çalışacak 09:26
Bugünkü maçlar 19 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 19 Şubat 2025 09:17
Daha Eski
Osimhen için bağış kampanyası! Osimhen için bağış kampanyası! 09:12
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Sezon sonunda veda ediyor 08:49
Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! Benfica Kerem ve Orkun'la turladı! 01:20
Trabzonspor ayrılığı açıkladı! Trabzonspor ayrılığı açıkladı! 01:20
İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! İspanya'dan sürpriz Arda Güler iddiası! 01:20
Derbi için skor verdi! Derbi için skor verdi! 01:20