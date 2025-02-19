GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor

Osimhen hücumdaki tek silah olarak sahada görev yapacak.

Mario Lemina 11'e monte edilerek orta saha güçlendirilecek. Gabonlu futbolcunun sahaya girmesiyle beraber başta Sara olmak üzere diğer takım arkadaşlarını da yukarı çekerken, Osimhen'in golünde de asist yapmıştı.