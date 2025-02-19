GALATASARAY HABERİ - Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için radikal karar! Yeni transferi yedeğe çekiyor
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ederek zirve yarışında hata yapmayan Galatasaray'da gözler Fenerbahçe derbisine çevrildi. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk farklı bir dizilişle takımını sahaya sürmeye hazırlanırken, yeni transferi de kulübeye çekecek. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:38 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2025 Çarşamba 09:39
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Mücadele öncesi Galatasaray 63 puanla zirvede bulunurken, 57 puanlı Fenerbahçe 2. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılılar, taraftarının önünde derbiyi kazanarak puan farkını artırmak istiyor. Sarı-lacivertlilerse kritik maçtan zaferle ayrılarak zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.
Rize'de kritik bir galibiyet alan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk çıkış formülünü buldu.
Milliyet'in haberine göre Buruk, Rize'de son yarım saat beraber oynayan ve son derece etkili bir görüntü çizen kadroyla derbiye çıkacak.
Buna göre üçlü savunmadan memnun kalmayan Okan Hoca, dörtlü defansa dönecek.
CUESTA KULÜBEYE
Böylece derbide Cuesta kulübeye çekilip, Frankowski-Sanchez-Abdülkerim-Eren Elmalı yine beraber forma yiyecek.
Osimhen hücumdaki tek silah olarak sahada görev yapacak.
Mario Lemina 11'e monte edilerek orta saha güçlendirilecek. Gabonlu futbolcunun sahaya girmesiyle beraber başta Sara olmak üzere diğer takım arkadaşlarını da yukarı çekerken, Osimhen'in golünde de asist yapmıştı.
Bu kararda Mertens'in son dönemde düşen performansının da etkili olduğu belirtildi.
Aslan'da orta alan Torreira-Lemina-Sara'dan oluşacak.
Galatasaray'da Sallai'nin Rize'de oyuna girdikten sonra fark yaratması forma şansını artırdı.
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