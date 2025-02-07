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Haberler Galatasaray Spor yazarları Geosis Boluspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Spor yazarları Geosis Boluspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Son dakika Galatasaray haberleri: Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında Geosis Boluspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Geosis Boluspor-Galatasaray maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 Cuma 08:52
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Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

LEVENT TÜZEMEN - İYİ Kİ TRANSFER EDİLMİŞ

Galatasaray yedek kulübesinin ne kadar yetersiz olduğunu, kupada Boluspor önünde çıkan kadro ile gördük. Zirve yarışında kadro istikrarı ne kadar önemliyse kulübenin gücü de çok önemlidir. Metehan, Yusuf Demir ve Efe Akman'ın "Biz bu takıma kulübeden girip destek veririz" iddiasında olduğunu düşünmüyorum. İyi bir sol ayağa sahip Eyüp Aydın'a fırsat tanımak, onu daha fazla hazırlamak Okan Buruk'un görevi olmalı.

Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Yusuf Demir, sadece top ayağına geldiğinde oynuyor. Rakibi kovalamıyor, çok fazla ikili mücadeleye girmiyor. Bolu'nun golünde kaleci Günay'ın kurtardığı top sonrası rakibine baskı yapmayan Metehan, sezon başındaki formundan uzak. Metehan'ın kendini geliştirmesi adına daha fazla çalışması ve pozisyon bilgisini ilerletmesi gerekir.

Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Efe Akman, oynadığı sürece G.Saray'ı bir eksik bıraktı. Okan Buruk, Ayhan Akman'ın kontenjanından Efe'ye şans vermeye devam ediyor. Ama görünen köy Efe için, daha çok oynama fırsatı adına başka takıma gitmesi gerektiğini söylüyor.

Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Morata iyi ki transfer edilmiş. Attığı goldeki vuruş şekli akıl dolu. Çünkü Türkiye'de maalesef yerli oyuncular kaleci ile karşı karşıya kaldıklarında topu tavana vurmayı düşünmüyor. Morata bağlantı oyuncusu olarak hücumda ciddi katkı verecek. Soğuk havada, bozuk zeminde derme çatma anlayışı ile ilk 11'i kurulan G.Saray için kupada devam etmek adına önemli olan kazanmaktı. Morata ve Eyüp'ün güzel golleri 3 puanı getirdi.

Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

ZEKİ UZUNDURUKAN – EYÜP VE YUSUF'UN VERDİĞİ MESAJ

Bolu'daki karlı ve buz gibi soğuk havada oynanan maçta harika goller atıldı. Dünya yıldızı Alvaro Morata tam 79 dakika sahada kaldı, bir de ayak içi kalite kokan gol attı. Morata'nın takım arkadaşları ile uyumu da çok iyiydi.

Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Okan Buruk; Yusuf Demir, Günay, Metehan, Eyüp Aydın ve Efe Akman'ın son durumlarını yakından görmüş oldu. Karşılaşmada Yusuf Demir ve Eyüp Aydın ön plana çıkan isimler oldu. Efe Akman şu anda Galatasaray'da oynayabilecek potansiyelde bir oyuncu değil. Pişmesi için kiraya verilmesi daha doğru olurdu diye düşünüyorum.

Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Eyüp Aydın ise toplara Hagi gibi vuruyor. Raket gibi bir sol ayağı var. Dün Boluspor kalesine üç adet füze gönderdi adeta. İlk yarıda Galatasaray'ı öne geçiren golü de attı Eyüp Aydın! Olağanüstü bir goldü. Okan hocanın ilerleyen maçlarda Eyüp'e daha fazla forma vereceğini düşünüyorum. Geldiği günden beri kafalarda hep bir soru işareti bırakan Yusuf Demir, şutları ile Boluspor kalesini adeta dövdü durdu.

Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Çok etkili şutlar da attı. Hücum bölgesinde çok etkiliydi. Üçüncü golün altına ismini de yazdırdı Yusuf! Ben çok beğendim Yusuf'u... Ahmed Kutucu çok iyi bir transfer olduğunu dün oynadığı futbol ve attığı golle bir kez daha gösterdi. Galatasaray özellikle maçın ikinci yarısında harika bir futbol oynadı ve farklı kazandı.

Spor yazarları Boluspor - Galatasaray maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın maçı lig maçı havasında oynaması, kupaya ne kadar önem verdiğinin de bir göstergesi. Farklı galibiyetin yanında, Eyüp Aydın ve Yusuf Demir'in etkili performansları en çok Okan Buruk'u mutlu etmiş olmalı... Boluspor ise öne geçtiği maçta Galatasaray karşısında tutunamadı ama açık bir futbolu tercih edip, yürekli oynadılar.

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