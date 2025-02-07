Spor yazarları Geosis Boluspor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Eyüp Aydın ise toplara Hagi gibi vuruyor. Raket gibi bir sol ayağı var. Dün Boluspor kalesine üç adet füze gönderdi adeta. İlk yarıda Galatasaray'ı öne geçiren golü de attı Eyüp Aydın! Olağanüstü bir goldü. Okan hocanın ilerleyen maçlarda Eyüp'e daha fazla forma vereceğini düşünüyorum. Geldiği günden beri kafalarda hep bir soru işareti bırakan Yusuf Demir, şutları ile Boluspor kalesini adeta dövdü durdu.

Çok etkili şutlar da attı. Hücum bölgesinde çok etkiliydi. Üçüncü golün altına ismini de yazdırdı Yusuf! Ben çok beğendim Yusuf'u... Ahmed Kutucu çok iyi bir transfer olduğunu dün oynadığı futbol ve attığı golle bir kez daha gösterdi. Galatasaray özellikle maçın ikinci yarısında harika bir futbol oynadı ve farklı kazandı.